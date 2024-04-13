Türk katili EOKA GKRY'de devletin en tepesinde anıldı

Ambargolara rağmen 41 senedir, demokratik bir anlayış ile yönetimini sergileyen KKTC’de ELAM gibi kin ve nefret üzerinden açıkça söylem ve eylem gerçekleştirebilen bir yapının olmaması, KKTC’ye karşı uygulanan haksızlığın en belirgin göstergesidir. Montevideo sözleşmesi ile uyum içinde kurulan KKTC’nin tanınmaya başlanması için geçmiş dönemlere göre çok daha fazla somut altyapı oluşmuştur. Bunun en belirgin ve güncel örneği Azerbaycan ve KKTC arasında 5 Nisan tarihinde parlamentolar arası ilişkiler çalışma grubunun kurulması olmuştur. Türk Dünyasının tek ada devleti KKTC’ye yönelik bu adımın yine bir Türk devletinden gelmiş olması değerli ve anlamlıdır.