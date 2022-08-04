Türk-Kore dostluğu sanatta buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kore İstanbul Başkonsolosluğu, Türkiye Kore Kültür Merkezi ve Kore-Türkiye Kültürel Değişim Derneği ortaklığında “Kore-Türkiye Dostluk Sergisi” açıldı. Türkiye-Kore diplomatik ilişkisinin 65. yıl dönümünde AKM’de açılan sergi, iki ülkeden 17 sanatçının 40 eserine yer veriyor. Ülkeler arasındaki dostluk ilişkisini sanatsal alanda da geliştirme amacı taşıyan sergide Türkiye’den Devrim Erbil, Aydın Ayan, Devabil Kara, Erol Kılıç, Hüsamettin Koçan, M. Zahit Büyükişliyen, Veysel Günay, Ali Candaş, Gafur Uzuner ve Resul Aytemür’ün eserleri yer alıyor.

Gafur Uzuner

SANATIMIZIN DİLİ BİR

Sergi küratörlerinden Prof. Aydın Ayan “Heykel, üç boyutlu yapıt ve resim çalışmalarının yer aldığı sergide hepsi İstanbul’dan, 10 sanatçıyı davet ettik. Her iki ülkeden çalışmalar, herhangi bir yazı veya simgeye işaret olmadan sizinle diyaloğa giriyor. Dostluk sergisinin önemi, burada bağ kuracak olmanız. Savaş döneminde başlayan bu bağ kültürle sürecek” dedi.

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“Bir İstanbul Masalı” isimli eseriyle sergiye katılan ressam ve oyuncu Gafur Uzuner, “Serginin AKM’de olduğunu öğrenince İstanbul’dayız madem, ben de onu resmediyorum neden İstanbul Masalı serisinden bir eser göndermiyorum dedim. Bu sergiye gelenlerin özellikle de Koreli misafirlerin İstanbul’un farklı bir yorumunu görmesini istedim. Birbirimizi anlamıyoruz ama eserlere uzaktan baktığınızda bile lezzetini hissedebiliyorsunuz” dedi.