Türk lezzetleriyle Moskova’da derece aldı

25-30 Haziran tarihleri arasında Moskova’da düzenlenen "Test Of Moskov" adlı yarışmaya katılan usta aşçı Ramazan Adsız, jüri üyelerine üç ayrı sunum yaptı. Hünkar beğendili kebap, kabak çiçeği dolması ve çiğ köfte ile katıldığı yarışmada 100 şef arasına girmeyi başaran Ramazan Adsız, Türk lezzetleriyle ülkemizi temsil etti.
Moskova’dan Selçuk’a selam gönderen şef Ramazan Adsız, teşekkür belgesini alırken, Selçuk Belediye pankartını açtı ve yarışma için kendisine destek veren Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e teşekkür etti.
Şef Ramazan Adsız, dünya çapında kendini kanıtlamış 100 şef arasında dereceye girmenin büyük onurunu ve gururunu yaşadığını dile getirdi. Adsız, Selçuk Efes’i Moskova’da tanıtmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu da sözlerime ekledi.
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Badem: Mono doymamış yağ asitleri bakımından zengin olan bademin, kalp ve damar sağlığına ve diyabete iyi geldiği biliniyor. 100 gramı 579 kalori. Besin puanı: 97
Chia tohumu: Bu minik siyah tohumlar lif bakımından oldukça zengin olduğu gibi protein, linolenic asit, fenolik asit ve çeşitli vitaminler de içermekte. 100 gramı 486 kalori. Besin puanı: 85
Kabak çekirdeği: En önemli bitki kökenli demir ve manganez kaynaklarından biri. 100 gramı 559 kalori. Besin puanı: 84
Pazı: Sebzelere parlak renklerini veren maddeler bakımından zengin olduğu için pazınn antioksidan içeriği de yüksek. 100 gramı 19 kalori. Besin puanı: 78
Pancar yaprağı: Şeker pancarı bitkisinin yaprağıdır. Kalsiyun, demir, K vitamin ve B grubu vitaminler (özellikle riboflavin) bakımından önemli bir bitki. 100 gramı 22 kalori. Besin puanı: 70
Kuru maydanoz: Baharat olarak kullanılmak üzere kurutulup öğütülen maydanoz bor, florür ve kalsiyum bakımından zengin olduğundan kemik ve diş sağlığı bakımından önemli. 100 gramı 292 kalori. Besin puanı: 69
Su teresi: Akar su boylarında yetişen bu bitki mineral eksikliğini gidermede kullanılır. 100 gramı 11 kalori. Besin puanı: 68
Kereviz kurusu: Kurutulup yaprak haline getirilmiş kereviz, lezzetlendirici olarak kullanılır. Önemli bir vitamin, mineral ve amino asit kaynağı. 100 gramı 319 kalori. Besin puanı: 68
Bezelye: Bezelyede çok mitarda fosfor, magnezyum, demir, çinko, bakır ve lif var. 100 gramı 77 kalori. Besin puanı: 67
Mandalina: Turunçgillerden şeker içeriği yüksek bu meyve, karotenoid ve A vitamin bakımından zengin. 100 gramı 53 kalori. Besin puanı: 67
Kırmızı lahana: Vitaminler bakımından zengin bu bitkinin yabani akrabalarının Avrupa veya Akdeniz'de deniz kenarında yetişen bir bitki olduğu tahmin ediliyor. 100 gramı 31 kalori. Besin puanı: 65
Yeşil soğan: Bakır, fosfor ve magnezyum bakımından zengin yeşil soğan aynı zamanda iyi bir K vitamin kaynağı. 100 gramı 27 kalori. Besin puanı: 65
Karahindiba yaprağı: Karahindiba yaprağı A ve C vitaminleri ile kalsiyum bakımından zengin. 100 gramı 45 kalori. Besin puanı: 64
Pembe greyfurt: Pembe greyfurtta, karotenoid ve likopen pigmentlerinin birikmesi nedeniyle dilimleri kırmızımsı bir renk alır. 100 gramı 42 kalori. Besin puanı: 64
Dondurulmuş ıspanak: Magnezyum, folat, A vitamini ve karotenoidler bakımından zengin olan ıspanağın dondurulmuşu tazesinden daha besleyici. 100 gramı 29 kalori. Besin puanı: 64
Fesleğen Reyhan: Kalbi korumada etkili bir bitki olarak biliniyor. Mantara ve bakteriye karşı etkili olduğu sanılıyor. 2 100 gramı 3 kalori. Besin puanı: 63
Pul biber: A, C, E vitaminleri, fenolik bileşikler ve karotenoidler bakımından zengin. 100 gramı 282 kalori. Besin puanı: 63
Kara lahana: Ortasında yumrusu olmayan bir tür lahana. 100 gramı 32 kalori. Besin puanı: 63
Uzun saplı brokoli: Bildiğimiz brokoliden farklıdır. Sapları daha uzun, çiçek kısmı daha küçük olan bu sebze turpgillerden. 100 gramı 22 kalori. Besin puanı: 62
Acı biber: Capsicum bitkisinin meyvesi olan acı biber, kapsaisinoid, karotenoid ve askorbik asit ve antioksidanlar bakımından zengin. 100 gramı 324 kalori. Besin puanı: 62
Bin besin arasından seçildiler: İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu 20 besin
Doğanın insanoğluna sunduğu eşsiz nimetten sadece biri olan bitkiler, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri sağlayarak sağlıklı bir yaşam sürmemize yardımcı oluyor. Yapılan bir araştırmaya göre bin çeşit ham besin maddesini incelendi. Bunun sonucunda vücudun en çok ihtiyaç duyduğu besinleri ortaya çıkarıldı. İşte o besinler ve puanları: