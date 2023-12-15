Türk Maarif Ansiklopedisi okurla buluştu

ASLI GÜL





Çocukluğumuzdan itibaren en doğru bilginin kaynağına ulaşmak istediğimizde ansiklopedilere başvururuz. Yaşımız büyüdükçe peşine düştüğümüz bilgiler de derinleşerek artar. Böylece yeni konularda yazılmış daha kapsamlı ansiklopediler başucu kaynağımız olur. Üstelik sadece günümüzde kaleme alınmış ansiklopediler değil, tarih boyunca yazılmış ve günümüze ulaşmış olanlar vardır. Mesela Türkler denilince hemen aklımıza Kaşgarlı Mahmut’un Divan-i Lügatü Türk’ün gelmesi boşuna değildir. Günümüzde ise bizi doğru bilgiye ulaştıran en önemli çalışmaların başında 1983 yılından bu yana 33 cilt olarak okurla buluşan İSAM’da hazırlanan İslam Ansiklopedisi oldu. Bugün özellikle doğru bilgiye ulaşmak istediğimizde dijitalde en çok başvurduğumuz kaynaklardan birisi bu ansiklopedilir. Aynı zamanda günümüzde farklı konularda kaleme alınan yeni ansiklopedilere de bu çalışma rehberlik etmektedir. İşte bu çalışmalardan birisi de geçtiğimiz günlerde beş sayı olarak hazırlanan Türk Maarif Ansiklopedisi oldu. Türkiye Maarif Vakfı ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından üç yıllık bir emeğin sonunda hazırlanan Türk Maarif Ansiklopedisi Cumhuriyetin 100. Yılına armağan olarak hazırlandı. Ansiklopedide Türk eğitim tarihine dair kavramlar, kişiler, eserler, kurumlar, olay, dönem ve şehirleri içeriyor.

DÜNYAYA VERİLEN CEVAP

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof.Dr. Birol Akgün ve Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof.Dr. Muzaffer Şeker imzalı takdim yazısında “Ansiklopedi, geçmişin kolektif birikimi ve hafızası olduğu kadar geleceğin ideal vizyon belgesi, damıtılmış, özümsenmiş ve tasnif edilmiş bilgiler kümesidir. Ansiklopedi bilim, sanat ve düşüncenin el ele vererek inşa ettiği muhkem bir kale, güvenli bir liman, emin bir rehber ve medeniyetlerin temel göstergeleridir” denilirken eğitim alanında niçin böyle bir ansiklopedisi hazırlandığı ise şöyle açıklanıyor: “Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına girerken Türk Maarif Ansiklopedisi, Türkiye’nin bekasında ve geleceğinde bilgi, sanat ve kültürün hayatî konumunun farkında olunduğuna dair Türk akademik camiasınca verilen mütevazi bir cevaptır. Bu cevap, son derece zengin, özgün, kendi içinde tutarlı, kendine ve bütün insanlığa faydalı bir tecrübe üretmiş, tarih yazmış olan bu coğrafya insanının birikiminden güç ve cesaret almakta ve meşruiyetini ona yaslanarak sağlamaktadır.”

Üç yıllık bir emeğin sonunda ilk sayısı okurla buluşan ansiklopedi bin 200 maddeden oluşuyor. Bugüne kadar bin 134 maddenin yazımı ise tamamlandı. Yazılan maddelerin redaksiyon işlemleri devam ediyor.

İnternetten herkese açık olan ansiklopedinin ilk sayısında yer alan 209 maddeye “turkmaarifansiklopedisi.org.tr” adresinden ulaşmak mümkün. Toplamda 600’ün üzerinde yazarın telifinden oluşan ansiklopedinin beş cildi çalışma tamamlandığında basılı olarak da okurla buluşacak.

Türk eğitim ve kültür hayatımıza önemli katkısı olan bu çalışmada emeği geçenlere biz de teşekkür ediyoruz.







