Türk mimardan Musul için 'Ay-Yıldızlı' mahalle

Tarih boyunca pek çok medeniyete, devlete ve kültüre ev sahipliği yapan Ortadoğu, dünyanın en etkileyici şehirlerinin de adresi oldu. Son yıllarda bölgede patlak veren iç savaşlar ve terör saldırıları ise tarihi kentleri bir bir yok ediyor. Bunun en net örneklerinden biri de Irak'ın Musul kentinde yaşanan yıkım oldu. Terör örgütü DEAŞ'ın büyük zarar verdiği kentin terör unsurlarından temizlenmesinin ardından Türk mimarlardan önemli bir proje geldi.

Dicle'nin kıyısında en yeşil bölge seçildi

Bölgede Türkmen vatandaşların daha iyi koşullarda yaşayabilmeleri için Peyzaj Mimarı Sunay Erdem ve ekibi, 'Türkmen Mahallesi' tasarladı. Söz konusu proje, kentin en yeşil bölgesinde ve Dicle nehri kıyısında bulunan yaklaşık 17 milyon m2 alanı kapsıyor.

İNFOGRAFİK: Türk mimarlarca Musul'a yapılması planlanan Türkmen Mahallesi Projesi'nin özellikleri (İnfografik: Emir Ece)

Türkmen bayrağından esinlendi

Yenisafak.com'la önemli detayları paylaşan Mimar Sunay Erdem, kentsel dönüşüm niteliğinde tasarlanan projenin ana hatlarını Türkmen bayrağından aldığını dile getirdi.

Projenin yer aldığı bölgedeki yapılanma, ay-yıldızlı forma uygun olarak gerçekleştirilecek.

Jüri karşı çıktı

Proje, ABD merkezli bir uluslararası kuruluşun Musul'un DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından bölge için başlattığı 'Musul'un yeniden inşası' konulu yarışmaya katıldı ve uluslararası jüri tarafından veto edildi.

Türkmenler baskı altında tutulmaya çalışılıyor

Erdem, "Jüri üyeleri projeyi geri çevirdi. Bu karar Türkmenlerin Musul'da baskı altında tutulmaya çalışılıyor olmasından kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı. Erdem, projenin hayata geçirilmesi adına uluslararası alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksek binalara izin yok

Proje kapsamında yer alacak binaların düşük yoğunluklu ve müstakil bahçeli evler şeklinde tasarlanacağını açıklayan Mimar Erdem, kültür ve sosyal tesislerin de çok katlı olmayacağını belirtti.

İlk etapta 500 aile

Sunay Erdem'in 5 kıtada 50'ye yakın ülkede gerçekleştirdiği ve 50'den fazla ödüllü projesi bulunuyor.

Mimar Sunay Erdem, projenin hayata geçiş hikayesini şöyle anlattı:

"Musul'da Türkmenlerin çektiği acıları hepimiz biliyoruz. Son yıllarda bölgede yaşananlar onların hayatlarını daha da zorlaştırdı. Biz de savaş sonrası onların rahat yaşayabilecekleri bir ortam yaratmak istedik."

'Geleceğin Şehri' özelliklerinde tasarlanan alan, kendi enerjisini üretebilen ve sıfır emisyon salgılayan bir kent yapısını amaçlıyor.

Rüzgar, güneş ve hidroektrik enerji kaynaklarının tercih edileceği bölgede, organik tarım arazileriyle de ekonomik kaynak sağlayacak.

Kentsel dönüşüm gerektiriyor

Bölgenin savaştan tahrip olmuş durumda olduğunu aktaran Erdem, "Bölgede ciddi bir kentsel dönüşüm gerekiyor. İlk etapta 500 aileyi barındıracak merkezi bir alan tasarladık. Burada temel ihtiyaçların karşılanacağı bir ortam planlandı. Zamanla mahallenin dışa doğru genişlemesini öngörüyoruz" dedi.

Abdülhamit'i selamlıyor

Projenin milli değerleri de yansıttığını vurgulayan Erdem, "Tarihte Sultan II. Abdülhamit'in Musul'a verdiği önemi biliyoruz. Günümüzde de devletimiz Musul'daki Türkmen kardeşlerimiz için olağanüstü çaba sarf ediyor. Biz de mimar olarak buna nasıl katkı koyabiliriz düşündük ve bu projeyi geliştirdik" dedi.