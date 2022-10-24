​Türk müziklerinden ilham aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 3. kez düzenlenen “Beyoğlu Kültür Yolu Festivali” dün sona erdi. Ekim ayının başından bu yana devam eden ve aralarında Yusuf İslam, Mark Eliyahu, Mariza, Buika, Paco Pena ve Stacey Kent’in bulunduğu birçok ünlüyü ağırlayan festivalde Arap füzyon müzikler orkestrası Marmoucha ve Faslı müzisyen Mehdi Nassoli, AKM’de müzikseverlerle bir araya geldi. Nassoli, Türkleri çok sevdiğini bu yüzden de Türk dinleyicilerinin de kendisini çok sevdiğini belirterek, “Hayatım boyunca Türk müziklerinden ilham aldım. Bence benim müziğimin sırrı da Türk müziğine yakınlığı ve içinde Akdeniz esintileri barındırmasıdır” dedi.