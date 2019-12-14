Türk Okçuluğu UNESCO listesinde

Türkiye’nin Somut Olmayan Kültürel Mirası listesinde ayrıca şunlar bulunuyor: Meddahlık, Mevlevi Sema Töreni, Âşıklık Geleneği, Karagöz, Nevruz, Geleneksel Sohbet Toplantıları (Sıra Gecesi gibi) Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali, Geleneksel Tören Keşkeği,Mesir Macunu Festivali,Türk Kahvesi ve Geleneği, Ebru, İnce Ekmek Yapımı ve Paylaşımı Geleneği (Lavaş, Yufka), Geleneksel Çini Sanatı, Hıdırellez, Dede Korkut.

Geleneksel Türk Okçuluğu, UNESCO tarafından insanlığın ortak mirası ilan edildi. Hazırlıkları tamamlanarak UNESCO’ya sunulan “Geleneksel Türk Okçuluğu” dosyası, Kolombiya’nın başkenti Bogota’da gerçekleştirilen UNESCO 14. Hükümetlerarası Komite Toplantısı’nda Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi’ne kaydedilerek, insanlığın ortak mirası ilan edildi.

TANITIM FİLMİ BEĞENİLDİ

Ecdadın kadim sporlarından biri olan okçuluğun tüm özelliklerini yansıtan tanıtım filminin de sunulduğu toplantıda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan Geleneksel Türk Okçuluğu dosyası, UNESCO Değerlendirme Organı tarafından örnek gösterildi ve tebrik edildi. 178 ülkenin taraf olduğu UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi kapsamında, Türkiye adına Temsili Listelere kaydedilen unsur sayısı, “Geleneksel Türk Okçuluğu”nun da ilanıyla 18’e yükseldi. Türkiye böylelikle Temsili Listelere en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasındaki yerini korudu.

FARKINDALIK ARTACAK

Geleneksel Türk Okçuluğu, Türkiye’de gerçekleştirilen geleneksel okçuluk sporu etrafında şekillenen, yüzyıllar içinde belirlenmiş ilkeleri, kuralları, ritüelleri ve toplumsal uygulamaları, geleneksel zanaatkarlıkla üretilen ekipmanları, okçuluk disiplinleri ve atış tekniklerini barındıran bir somut olmayan kültürel miras unsuru olma özelliğini taşıyor. Yaya ve atlı olarak gerçekleştirilen farklı disiplinleri bulunan “Geleneksel Türk Okçuluğu”nun icrasında kullanılan ekipmanlar, malzeme bilgisi, beceri, sabır ve ustalık gerektiren bir zanaatkarlıkla üretiliyor. Geleneksel Türk Okçuluğu ile ilgili uygulamalar ve ritüellerde doğaya ve hiçbir canlıya zarar verilmeyip, yüzyıllardan beri sosyal, kültürel, ekonomik, etnik köken, din ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin toplumun her kesiminden kişilerce icra ediliyor. UNESCO’nun bu kararıyla, Geleneksel Türk Okçuluğu’na ilişkin farkındalığın artması bekleniyor.