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KÜLTÜR SANAT

Türk resminin rengi soldu

Türk resminin acı kaybı... Sanat dünyasının önemli isimlerinden, ressam İbrahim Balaban hayatını kaybetti. Balaban bir süredir tedavi gördüğü Güngören Hastanesi’nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 98 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İbrahim Balaban
İbrahim Balaban

Sanatçı için yarın saat 11.00’de Nazım Hikmet Kültürevi’nde tören düzenlenecek. Törenin ardından Şişli Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından cenazesi köyüne götürülecek.

RESİM YAPMAYI NAZIM’DAN ÖĞRENDİ

1921 yılında Bursa’da dünyaya gelen Balaban, çocukluğu boyunca farklı işlerde çalıştı. 1942 yılında ise bir cinayete karıştığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevinde şair Nazım Hikmet’le tanıştı ondan resim yapmayı öğrendi. 1950’de çıkan afla birlikte serbest kalınca, İstanbul Maya Galerisi’nde açılan karma sergiye katıldı. 1953’te gene İstanbul’da düzenlediği ilk kişisel sergisiyle, toplumsal gerçekçi akıma yöneldi. “Birinci dönem” adını verdiği bu sergiyi, 1959’dan başlayarak çeşitli aralıklarla Ankara ve İstanbul’da açtığı öteki dönem sergileri izledi. 1961’de İstanbul’da Yeni Dal Grubu’na katıldı. Sergilerini, büyük iller dışında Bursa, Denizli, Aydın, Konya, Burdur ve Antalya’ya da götüren sanatçı, bu dönem resimlerini “Dağınık”, “Nakışsı”, “Ağıraksak” gibi özgün adlar altında topladı. 1979-1980 yıllarında Almanya ve Hollanda’da sergiler açtı. 1985 sonu ve 1990’da açtığı sergilerde özellikle Anadolu kadınlarına geniş yer ayırdı Sanata ve toplumsallığa ilişkin görüşlerini, düşüncelerini ise yayımladığı kitaplarda anlattı.

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