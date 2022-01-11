Hayat Türk romanımız olsa fark eder miydiniz
KÜLTÜR SANAT

Türk romanımız olsa fark eder miydiniz

Türk romanıyla ilgili tartışma hiç şüphesiz son günlerin konusu değil. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Bir Türk romanı niçin yoktur?” sözünün mesajını Tanpınar okuyanlar bilir...

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Sevda Dursun Yeni Şafak
​Türk romanımız olsa fark eder miydiniz
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Türk romanıyla ilgili tartışma hiç şüphesiz son günlerin konusu değil. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Bir Türk romanı niçin yoktur?” sözünün mesajını Tanpınar okuyanlar bilir. Tarihçi Oğuzhan Duru attığı tweetle Türk romanı tartışmasına bu sefer Ferit Edgü’nün sözüyle giriş yaptı. Duru, “Türkiye’den roman çıkmıyor çünkü Edgü’nün çok iyi bir tespiti var ‘Türk romanının Türkiye’den başka anlatacak bir şeyi yok.’ Şimdi Saat Kaç’taki bir denemede söylediği şeylerden birisi. Türk romanının Türkiye’den başka derdi yok, çünkü Türkiye’nin Türkiye’den başka derdi yok” dedi.

Sosyolojik sanat

Bu ifade sosyal medya kullanıcılarını bir tartışmanın içine çekti. Cihan Aktaş “Türk halkı ‘anlatı geleneğimize uymuyor’ denilen romanı benimsedi. İhsaniye türküsüne bakınız: ‘Masa üstünde roman/Okurum zaman zaman” diyerek romanın türkülerde kabul gördüğünü vurguladı. Hakan Arslanbenzer “Tersinden romanın sosyolojik sanat olduğunun ifadesi. İngiliz romanı genellikle İngiltere dışında bir şey hakkında konuşmaz. Amerikan romanı ise daha da dar kapsamlıdır. Deep South romanı, Midwest romanı, NY romanı felan vardır” dedi. Fatih Kutan “Türkiye’yi mesele edinen bir roman var ve aynı roman evrensel ‘de’. Orhan Pamuk ve Ayfer Tunç’u geçtim, Murat Uyurkulak ve Selçuk Orhan okumadan bunlar yazıldıysa komik” ifadeleriyle tartışmaya katkıda bulundu. Selçuk Orhan ise, “Memlekette kültür üretiminin yetersiz olduğu gerçeğini kabullenmekte zorlanıyoruz. Bu memleketin değerli yazarları var demek yetmiyor. Merak uyandırmaları, okunmaları dahası başka kültürlerde de tartışma başlatmaları gerekiyor.”

Tartışmayı Tanpınar’ın bir sözüyle noktalayalım o halde, “Acaba hakikaten istediğimiz gibi bir romanımız olsa, bunun farkına varır mıydık?”

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