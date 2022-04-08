Türk ustalara Körfez’den tespih daveti

Tespih sadece İslam tarihinde olan bir şey değil. Yahudilerde, Budistlerde bu tarzlarda da kullanıldı ama maalesef şu an İslam literatürüyle onlar birbirine girmeye başladı. Mesela bir Müslüman’ın elinde Budizm tespihini görebiliyoruz. Hindular 108, Yahudiler 101-104 kullanıyor. Ayırt etme özelliği ise o tespihlerin ucunda hac işareti konuluyor. Biz ise imame-hitame takıyoruz. En kolay ayırt etme yöntemi bu. Daha dikkat etmek gerekiyor.

KEHRİBARDA ECDADIMIZ BİR NUMARA

Kuka Osmanlı döneminde çok tercih edilen bir tespihti. Bu antibakteriyel oluşu. Bundan tespihler yapılıp hekimlere verildiği, hatta kuka tespihi olmayan doktorların revirlere alınmadığı rivayetleri var. Kehribar da antibakteriyeldir ve vücuttaki elektriği alır. Aslında tespih yapılırken sadece şekil değil de şifalı etkilerine bakılarak da yapılıyor. O parçaları ecdadımız bakteri tutmadığı için kapı kulpu, şemsiye sapı, çekmece sapı, divit kalemlerin uç kısmı, radyo kenarlarını da katalin malzemeden yapmış. Dünya tarihinde kehribarda ecdadımız bir numaradır, iki numara ise Almanlardır.

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OSMANLI’YA GÖRE DEĞER TANZİMİ

Günümüzde tespihlere bedel biçilirken de Osmanlı yaptığı hammaddeye hangisi daha yakınsa ona göre bedel biçiliyor. Ecdad o dönem fildişinden de, domino taşlarında da yapmış. Ama bunların hepsi tespih amaçlı, görüntü olsun diye çeşitlilik sağlıyor.

Osmanlı döneminden sonra başlayan hayvansal gruplarda var. Geyik boynuzundan, kaplumbağa kabuğundan, bufalo boynuzundan tespihler yapılmış. Sadece Osmanlı’da değil, birçok bölgede bunlardan tespihler yapılmış. Narval balina dişinden tespih yapıyoruz. Belki bunu ilk kez duyanlar olacak. Gergedan boynuzundan yapılan tespihler çok nadir çıkan parçalardır.

ARAP ÜLKELERİNDEN DAVET ALIYORUZ

Bize bir obje geldiğinde onun neden yapıldığını anlıyoruz ve onu kesip ustalığımızı göstererek tespihe dönüştürüyoruz. Dünya üzerinde Türk ustalar meşhurdur. Çünkü tespih taneleri düzgündür. Dubai’den, Katar’dan, Kuveyt’ten işçilik yapmamız için davet alıyoruz.

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SİGARAYI BIRAKMAK İSTEYEN TESPİH ALIYOR

İnsanlar, sadece tespihi namaz sonrası olarak düşünmüyorlar. Zaman geçirdiklerinde boşa geçirmemek ve gerçekten Allah’ı hatırlatması amacıyla da düşünüyorlar. Sigarayı bırakmak isteyen tespih alıyor, bağımlılığı var kurtulmak isteyenler tespih alıyor. Edebiyle, adabıyla çekersen tespihi çekersen tespih hayatımıza çok şey katıyor.

FOTOĞRAF 10 Mardin'de Sofi Usta lakaplı Seyfettin Çelik, negatif nakış sanatı ile 36 Osmanlı padişahını portre ve tuğraları ile birlikte bir tespihte bir araya getirdi. Negatif nakış sanatı birçok kişi tarafından yapıldığı bilinirken, tespih üzerinde bunu ilk deneyen Sofi Usta olduğu öne sürüldü. Padişahların nakşedildiği tespihin yapımı yaklaşık 3 ay sürdü. Bu tespihten sadece bir tane yapan Sofi Usta, maliyetinin 60 bin lira olduğunu söyledi. 10 yıldır bu işle uğraştığını söyleyen Çelik, \"Tespih ustasıyım. Daha doğrusu nakkaş ama negatif nakış sanatı icra eden bir ustayım. Negatif boyama sanatı ile tespihin içine farklı farklı motifler, figürler işliyorum. Bu görmüş olduğunuz tespih gül bahçesi gibi yapılmış. İmamesinde Mardin Ulu Cami minaresi var. Tamamı damla kehribardır. İstanbul'da Kapalı Çarşı'da yapmaya başladım. Yaklaşık 10 yıl önce başladım ve o zamandan beri devam ediyorum. Genelde tespih, yüzük, bileklik ve kolye gibi takı ürünlerini yaparım. Ama çoğunluk tespih olarak damla veya kristal tespihler üzerine çok iş yaptım\" dedi.<br> Tespihin kenarlarının altın varak işlemeli olduğunu aktaran Çelik, \"Her habbenin üzerinde bir padişahın portresi ve arkasında kendi tuğrası vardır. Hat sanatıyla nakış edilmiştir ve tepesinde lale ve Osmanlı sembolü bulunmaktadır. Minyatür olarak dünyada birçok insan bunu icra ediyor ama bunun içine heykel negatif oyma sanatını tespihle dünyada bir tek ben yapıyorum. Parmağımdaki yüzük de Osmanlı dönemine ait, bazı imgeleri böyle nakşettiğim bir yüzük. Fatih Sultan Mehmet Han'ın portresi minyatür olarak yaptım. Hemen tepesinde Ayasofya Camii kehribar taşı içine oyulmuş\" diye konuştu.<br> \"Bundan sadece bir tane yaptım\"<br><br>Yaptığı çalışmanın negatif boyama sanatı olduğunu kaydeden Çelik, “Bunu dünyada yapan çok az insan var. Elimde takımın işlenme süresi 2,5-3 aya kadar çıkıyor. Maliyeti de ortalama 50-60 bin lira. Bundan sadece bir tane yaptım. Daha önce belki farklı ve benzer türevlerini yaptım\" ifadelerini kullandı. Yapımı 3 ay sürdü, maliyeti 60 bin lira: Üzerinde Osmanlı padişahları tuğralarıyla yer alıyor Mardin'de yaşayan "Sofi usta" lakaplı Seyfettin Çelik, negatif nakış sanatı ile 36 Osmanlı padişahının portrelerini minyatür halinde tek tek çizerek bir tespihte topladı. Tespihin yapımı 3 ay sürerken, maliyeti ise 60 bin lira olarak belirlendi.

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