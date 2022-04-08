Türk ustalara Körfez’den tespih daveti

Tespihler kıymetli taşlar da dahil çeşit çeşit malzemeden rengarenk üretiliyor. Ustalarının el işçiliği ve göz nuru ile birer sanat eserine dönüşüyor. Türkiye'de inancın ve kültürün önemli bir parçası olan tespih, kimi için zikir aracı kimi için koleksiyon kimi için de aksesuar olarak değer taşıyor. Tespih ustası Celil Bilgin, Yeni Şafak’a tespihte fazla bilinmeyenleri anlattı.
Tespih sadece İslam tarihinde olan bir şey değil. Yahudilerde, Budistlerde bu tarzlarda da kullanıldı ama maalesef şu an İslam literatürüyle onlar birbirine girmeye başladı. Mesela bir Müslüman’ın elinde Budizm tespihini görebiliyoruz. Hindular 108, Yahudiler 101-104 kullanıyor. Ayırt etme özelliği ise o tespihlerin ucunda hac işareti konuluyor. Biz ise imame-hitame takıyoruz. En kolay ayırt etme yöntemi bu. Daha dikkat etmek gerekiyor.
KEHRİBARDA ECDADIMIZ BİR NUMARA
Kuka Osmanlı döneminde çok tercih edilen bir tespihti. Bu antibakteriyel oluşu. Bundan tespihler yapılıp hekimlere verildiği, hatta kuka tespihi olmayan doktorların revirlere alınmadığı rivayetleri var. Kehribar da antibakteriyeldir ve vücuttaki elektriği alır. Aslında tespih yapılırken sadece şekil değil de şifalı etkilerine bakılarak da yapılıyor. O parçaları ecdadımız bakteri tutmadığı için kapı kulpu, şemsiye sapı, çekmece sapı, divit kalemlerin uç kısmı, radyo kenarlarını da katalin malzemeden yapmış. Dünya tarihinde kehribarda ecdadımız bir numaradır, iki numara ise Almanlardır.
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OSMANLI’YA GÖRE DEĞER TANZİMİ
Günümüzde tespihlere bedel biçilirken de Osmanlı yaptığı hammaddeye hangisi daha yakınsa ona göre bedel biçiliyor. Ecdad o dönem fildişinden de, domino taşlarında da yapmış. Ama bunların hepsi tespih amaçlı, görüntü olsun diye çeşitlilik sağlıyor.
Osmanlı döneminden sonra başlayan hayvansal gruplarda var. Geyik boynuzundan, kaplumbağa kabuğundan, bufalo boynuzundan tespihler yapılmış. Sadece Osmanlı’da değil, birçok bölgede bunlardan tespihler yapılmış. Narval balina dişinden tespih yapıyoruz. Belki bunu ilk kez duyanlar olacak. Gergedan boynuzundan yapılan tespihler çok nadir çıkan parçalardır.
ARAP ÜLKELERİNDEN DAVET ALIYORUZ
Bize bir obje geldiğinde onun neden yapıldığını anlıyoruz ve onu kesip ustalığımızı göstererek tespihe dönüştürüyoruz. Dünya üzerinde Türk ustalar meşhurdur. Çünkü tespih taneleri düzgündür. Dubai’den, Katar’dan, Kuveyt’ten işçilik yapmamız için davet alıyoruz.
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SİGARAYI BIRAKMAK İSTEYEN TESPİH ALIYOR
İnsanlar, sadece tespihi namaz sonrası olarak düşünmüyorlar. Zaman geçirdiklerinde boşa geçirmemek ve gerçekten Allah’ı hatırlatması amacıyla da düşünüyorlar. Sigarayı bırakmak isteyen tespih alıyor, bağımlılığı var kurtulmak isteyenler tespih alıyor. Edebiyle, adabıyla çekersen tespihi çekersen tespih hayatımıza çok şey katıyor.