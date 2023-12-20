Türk sinema tarihine damga vuran Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sı arasında yer alan iki usta isim Türkan Şoray ve Filiz Akın uzun bir aradan sonra bir araya geldi.
Türkan Şoray, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın'ı evinde ziyaret etti.
'Sultan arkadaşımla...'
Filiz Akın'ın Türkan Şoray'la bir araya geldiği anların videosuna sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.
Filiz Akın'ın sağlık durumu
Filiz Akın, daha önce iki kez kanser tedavisi görmüştü. Ardından ses tellerinde çıkan sorun sebebiyle Akın'ın boğazından parça alınmıştı.
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın, son olarak 10 Kasım tarihinde hastaneye kaldırıldı. Daha sonra tedavisine evde devam edilen usta oyuncu, konuyla alakalı sosyal medya hesabından bilgi verdi.
'Biraz daha ilaç alacağım'
- Filiz Akın,"10 Kasım'da şiddetli öksürük, ateş yükselmesi, Covid-19 benzeri şikayetlerle hastanede o gece yatmak zorunda kaldım. Ertesi gün tedaviye harfiyen evde devam etme şartıyla çıktık. İnşallah bugün kontrollerde ‘İyileşme yolundasınız’ derler"dedi.
- Filiz Akın'a sevenlerinden "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.