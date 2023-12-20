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Hayat

Türkan Şoray'dan Filiz Akın'a ziyaret: O anlara sosyal medyadan beğeni yağdı

Yeşilçam'ın 4 yapraklı yolcuları arasında yer alan efsane sanatçılar Türkan Şoray ile Filiz Akın bir araya geldi. Türkan Şoray, son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Filiz Akın'ı evinde ziyaret etti. Akın o anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Videonun altına beğeni ve yorum yağdı.

Seren Som
Seren Som
11:34 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Filiz Akın, Türkan Şoray ile birlikte olduğu anları sosyal medya hesabında paylaştı.
Filiz Akın, Türkan Şoray ile birlikte olduğu anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Türk sinema tarihine damga vuran Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sı arasında yer alan iki usta isim Türkan Şoray ve Filiz Akın uzun bir aradan sonra bir araya geldi.

Türkan Şoray, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın'ı evinde ziyaret etti.

'Sultan arkadaşımla...'

Birbirlerine sarılarak poz verdikleri anları sosyal medya hesabı Instagram'dan yayınlayan Filiz Akın, paylaşımına
"Yeni bir yıla doğru. Sultan arkadaşımla yeni hafta böyle. Sevgi, dostluk dolu bir gün diliyorum"
notunu düştü.

Filiz Akın'ın Türkan Şoray'la bir araya geldiği anların videosuna sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

Filiz Akın'ın sağlık durumu

Filiz Akın, daha önce iki kez kanser tedavisi görmüştü. Ardından ses tellerinde çıkan sorun sebebiyle Akın'ın boğazından parça alınmıştı.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın, son olarak 10 Kasım tarihinde hastaneye kaldırıldı. Daha sonra tedavisine evde devam edilen usta oyuncu, konuyla alakalı sosyal medya hesabından bilgi verdi.

'Biraz daha ilaç alacağım'

  • Filiz Akın,
    "10 Kasım'da şiddetli öksürük, ateş yükselmesi, Covid-19 benzeri şikayetlerle hastanede o gece yatmak zorunda kaldım. Ertesi gün tedaviye harfiyen evde devam etme şartıyla çıktık. İnşallah bugün kontrollerde ‘İyileşme yolundasınız’ derler"
    dedi.
80 yaşındaki Akın daha sonra yaptığı paylaşımda,
"Öyle de oldu.... Biraz daha ilaç alacağım ama daha iyiye gidiyor. Hiç endişe edecek bir durum yok. Tüm iyilik dilekleriniz ve ilginize çok teşekkür ederim. Bana moral oldunuz"
ifadelerini kullandı.
  • Filiz Akın'a sevenlerinden "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.


#Türkan Şoray
#Filiz Akın
#Yeşilçam
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