​Türkçe Sempozyumu sona erdi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin (ALKÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu üç gün süren etkinliklerin tamamlan-masının ardından sona erdi. On dokuz farklı ülkeden üç yüz elli sekiz bilim insanının katılımıyla gerçekleşen sempozyumda iki yüz seksen dört bildiri sunuldu. Sempozyumun birinci gününde, gündüz gerçekleşen bilimsel oturumların ardından akşam düzenlenen Azerin konseriyle müzik yolculuğuna çıkıldı. Sempozyumun ikinci gününde ise sempozyum değerlendirme oturumu yapıldı.