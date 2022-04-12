Turkcell Vadi kapılarını Duman’la açıyor

2019 yılında Atlantis Yapım, SM Production ve Vadistanbul işbirliğiyle hayata geçirilen Turkcell Vadi Açıkhava, nisan konserleriyle yeni sezon açılışını gerçekleştiriyor. Ülkemizin değerli müzisyenlerini sanatseverlerle buluşturacak olan Turkcell Vadi Açıkhava, 16 Nisan’da Duman ile başlayacak konser serisini 24 Nisan’da Yüzyüzeyken Konuşuruz’la sürdürecek. Haziran’a kadar devam edecek olan konserlerde sırasıyla Manga, Fatma Turgut, MFÖ, Melike Şahin ve Emir Can İğrek sahne alacak. Saat 21.00’de başlayacak konserlerin biletlerine biletix.com’dan ya da Biletix satış noktalarından ulaşılabilecek.