Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Turkcell Vadi kapılarını Dumanla açıyor
KÜLTÜR SANAT

Turkcell Vadi kapılarını Duman’la açıyor

2019 yılında Atlantis Yapım, SM Production ve Vadistanbul işbirliğiyle hayata geçirilen Turkcell Vadi Açıkhava, nisan konserleriyle yeni sezon açılışını gerçekleştiriyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Turkcell Vadi kapılarını Duman’la açıyor
Arşiv

2019 yılında Atlantis Yapım, SM Production ve Vadistanbul işbirliğiyle hayata geçirilen Turkcell Vadi Açıkhava, nisan konserleriyle yeni sezon açılışını gerçekleştiriyor. Ülkemizin değerli müzisyenlerini sanatseverlerle buluşturacak olan Turkcell Vadi Açıkhava, 16 Nisan’da Duman ile başlayacak konser serisini 24 Nisan’da Yüzyüzeyken Konuşuruz’la sürdürecek. Haziran’a kadar devam edecek olan konserlerde sırasıyla Manga, Fatma Turgut, MFÖ, Melike Şahin ve Emir Can İğrek sahne alacak. Saat 21.00’de başlayacak konserlerin biletlerine biletix.com’dan ya da Biletix satış noktalarından ulaşılabilecek.

İstanbul da sallandı

İstanbul da sallandı

AFAD duyurdu: Karadeniz'de deprem meydana geldi.
TVNET Taşkentte

TVNET Taşkent'te

​İftar sofralarına Özbekistan'ın başkentinden konuk olundu.
PakistandaŞahbaz Şerif dönemi

​Meclis oylaması sonucu ülkenin yeni başbakanı oldu.

​Erdoğan'dan Pakistan'ın yeni Başbakanı Şerif'e tebrik telefonu.
Büyükşehir'den miniklere özel program

Büyükşehir'den miniklere özel program

​Büyükşehir'den miniklere ara tatil hediyesi.

YÖK Başkanı anlaşmayı imzalayıp detayları açıkladı.

Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.