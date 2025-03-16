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Türkiye 1 haftada 4 mevsim yaşayacak

Türkiye 1 haftada 4 mevsim yaşayacak

11:2416/03/2025, Pazar
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Yurt genelinde sıcaklıklar 10-15 derece azalacak.
Yurt genelinde sıcaklıklar 10-15 derece azalacak.

Tüm yurtta etkili olan bahar havasına yeni haftada veda edilecek. Yurt genelinde yağışlı ve soğuk hava etkisini gösterecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar 10-15 derece azalacak, sağanak ve kar yağışı etkili olacak.

Türkiye bir haftada 4 mevsimi yaşayacak. Bahar havası sona erecek, soğuk ve yağış tüm yurdu etkisi altına alacak.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; yurt genelinde sıcaklıklar 10-15 derece azalacak.

Ankara'da sıcaklık eksi 4'e düşecek

Haftanın ilk gününde Marmara ve Karadeniz'de başlayacak yağışlar; hafta içinde tüm Türkiye'ye yayılacak.


Yağış ve soğuk hava, termometrelerin mevsim normallerinin üzerinde değerleri gösterdiği İstanbul, Ankara ve İzmir'de de etkili olacak.


Salı gününü takip eden bir haftalık periyotta öngörülen en düşük hava sıcaklıklarının Ankara'da -4, İstanbul'da 2, İzmir'de 3, Konya'da -3, Antalya'da 6, Bolu'da -4, Samsun'da 3, Trabzon'da 3, Erzurum'da -4, Diyarbakır'da 3 dereceye kadar inmesi bekleniyor.


Çarşambaya dikkat

Soğuk ve yağışlı havanın, ülke genelinde 24 Mart Pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.


Yağışların batı kesimlerde genellikle yağmur ve sağanak, çarşamba gününden itibaren iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.


#Mevsim
#Kış
#Kar

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