Türkiye 1 haftada 4 mevsim yaşayacak

Türkiye bir haftada 4 mevsimi yaşayacak. Bahar havası sona erecek, soğuk ve yağış tüm yurdu etkisi altına alacak.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; yurt genelinde sıcaklıklar 10-15 derece azalacak.

Ankara'da sıcaklık eksi 4'e düşecek

Haftanın ilk gününde Marmara ve Karadeniz'de başlayacak yağışlar; hafta içinde tüm Türkiye'ye yayılacak.





Yağış ve soğuk hava, termometrelerin mevsim normallerinin üzerinde değerleri gösterdiği İstanbul, Ankara ve İzmir'de de etkili olacak.





Salı gününü takip eden bir haftalık periyotta öngörülen en düşük hava sıcaklıklarının Ankara'da -4, İstanbul'da 2, İzmir'de 3, Konya'da -3, Antalya'da 6, Bolu'da -4, Samsun'da 3, Trabzon'da 3, Erzurum'da -4, Diyarbakır'da 3 dereceye kadar inmesi bekleniyor.





Çarşambaya dikkat

Soğuk ve yağışlı havanın, ülke genelinde 24 Mart Pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.





Yağışların batı kesimlerde genellikle yağmur ve sağanak, çarşamba gününden itibaren iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



