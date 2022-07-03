​Türkiye 80 ülkeyle paylaşıyor: Kurban gönül bağı kuracak

Türkiye’deki birçok yardım kuruluşu, hayırseverlerin hisselerini Kurban Bayramı organizasyonlarıyla 80’e yakın ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. İHH İnsani Yardım Vakfı, 60 ülkede kurban kesmeyi planlıyor. Vakıf, kurban bedelini bu yıl 2 bin lira olarak belirledi. Türkiye Diyanet Vakfı ise “Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla Türkiye ve yaklaşık 80 ülkede 25 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Bir hisseyi yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında ise 1800 lira olarak duyurdu.

4 MİLYON KİŞİYİ HEDEFLİYOR

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar’da 40 ülke ile 264 bölgeyi kapsayan yardım programıyla 4 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor. Yurt dışı kurban kesim bedeli büyükbaş için 1200, küçükbaş için 1400 lira olarak açıkladı. Türk Kızılay, yurt içinde 2 bin 475 lira, yurt dışında 1475 lira olarak açıkladı.

AFRİKA AĞIRLIKLI OLACAK

Deniz Feneri Derneği, Türkiye başta olmak Afganistan, Bangladeş/Arakan, Benin, Burkina Faso, Çad, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gana, Kamerun, Mali, Moritanya, Nijer, Nijerya, Pakistan, Sierra Leone, Somali, Sri Lanka, Tanzanya, Togo ile Zimbabve’de kurban kesmeyi planlıyor. Kurban bedelini yurt içi 2 bin 800, yurt dışı 1700 lira olarak belirledi. Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, hisseyi Afrika’da 1400 lira, Asya’da 1700 lira, Arakan kamplarında 2 bin 300 lira, Türkiye ile Yemen’de 2 bin 750 lira, Filistin kamplarında 4 bin lira ve Gazze’de ise 5 bin lira olarak duyuruldu.

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21 FARKLI BÖLGE

Yardımeli Derneği, Türkiye ve yurt dışında 21 farklı bölgede kurban kesmeyi planlıyor. Kurban hissesini Afrika için 1350 lira, Türkiye, Asya, Balkanlar ile Orta Doğu için 2 bin 400 lira, Filistin ve Gazze için 4 bin 500 lira açıkladı. Sadakataşı Derneği, Türkiye başta olmak üzere 35 ülke ve 100’ün üzerinde bölgede 25 bin hisse kurban kesmeyi hedefliyor. 4 ayrı fiyat kategorisi belirledi.

THK 12 YIL SONRA SAHADA

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı da bu yıl 40 ülkede kurban organizasyonu planlarken büyükbaş bedelini 3 bin 950 lira, yurt dışı kurban bedelini 1900 lira olarak açıkladı. Mirasımız Derneği kurban bedelini 425 euro olarak belirledi. Beşir Derneği, Filistin, Yemen, Somali, Pakistan, Bangladeş, Çad, Tanzanya, Togo, Nijer ile Kenya gibi coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı amaçlıyor (2 bin 200 TL) Bu arada Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, kurumun 12 yıl aradan sonra vekaleten kurban kesimi hizmeti vereceğini bildirdi.

Bayram için‘Ek’ sefer

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda da hareketlilik başladı. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, “Kurban Bayramı’nda şu anda ana servislerde yer kalmadı. İlave seferler başladı. 1 Temmuz’dan 18 Temmuz’a kadar ilave sefer yapabiliyoruz. Ek seferler açtık ancak giden otobüs boş geliyor. Biz eskiden 300 liraya yolcu taşıdığımız zaman o yolcudan para kazanıyorduk. Artık senede 5-6 sefer giden aile bir sefer gitmeye başladı. En fazla bin 400 otobüs çıkmış. Eskiden, buradan 2 bin 500 otobüs çıkıyordu. Sefer sayımız öyleydi” dedi. Özcan, “Yolcu maliyetleri yüksek olduğu için, mazot fiyatlarından dolayı fiyatı yükselttik. Yolcularımız azaldı. Mazottaki KDV’yi indirmemiz lazım. Bugün biz fiyatları azaltmazsak, yolcunun maliyetini indirmezsek bu kapasiteyle çalışma şansımız yok” ifadelerini kullandı.

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bayram öncesi müjdeyi verdi. Karaismailoğlu, devletin işlettiği köprüler ve otoyolların bu bayramda da ücretsiz olacağını söyledi.

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