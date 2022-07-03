Hayat Türkiye 80 ülkeyle paylaşıyor Kurban gönül bağı kuracak
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Türkiye 80 ülkeyle paylaşıyor: Kurban gönül bağı kuracak

Yeryüzü Doktorları Derneği, 15 ülkede kurban dağıtımı yapacak (1600 TL). İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (İYİLİKDER) Afrika’da, Arakan’da, Türkiye, Afganistan ve Suriye’de, Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği ise 17 ülkeye ulaşmayı hedefliyor. Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Türkiye, Afrika ve Asya, LÖSEV ve Mehmetçik Vakfı gibi birçok kuruluş da yurt içinde organizasyon düzenleyecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiye 80 ülkeyle paylaşıyor: Kurban gönül bağı kuracak
Kurban Bayramı

Türkiye’deki birçok yardım kuruluşu, hayırseverlerin hisselerini Kurban Bayramı organizasyonlarıyla 80’e yakın ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. İHH İnsani Yardım Vakfı, 60 ülkede kurban kesmeyi planlıyor. Vakıf, kurban bedelini bu yıl 2 bin lira olarak belirledi. Türkiye Diyanet Vakfı ise “Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla Türkiye ve yaklaşık 80 ülkede 25 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Bir hisseyi yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında ise 1800 lira olarak duyurdu.

4 MİLYON KİŞİYİ HEDEFLİYOR

  • İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar’da 40 ülke ile 264 bölgeyi kapsayan yardım programıyla 4 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor. Yurt dışı kurban kesim bedeli büyükbaş için 1200, küçükbaş için 1400 lira olarak açıkladı. Türk Kızılay, yurt içinde 2 bin 475 lira, yurt dışında 1475 lira olarak açıkladı.

AFRİKA AĞIRLIKLI OLACAK

Deniz Feneri Derneği, Türkiye başta olmak Afganistan, Bangladeş/Arakan, Benin, Burkina Faso, Çad, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gana, Kamerun, Mali, Moritanya, Nijer, Nijerya, Pakistan, Sierra Leone, Somali, Sri Lanka, Tanzanya, Togo ile Zimbabve’de kurban kesmeyi planlıyor. Kurban bedelini yurt içi 2 bin 800, yurt dışı 1700 lira olarak belirledi. Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, hisseyi Afrika’da 1400 lira, Asya’da 1700 lira, Arakan kamplarında 2 bin 300 lira, Türkiye ile Yemen’de 2 bin 750 lira, Filistin kamplarında 4 bin lira ve Gazze’de ise 5 bin lira olarak duyuruldu.

21 FARKLI BÖLGE

  • Yardımeli Derneği, Türkiye ve yurt dışında 21 farklı bölgede kurban kesmeyi planlıyor. Kurban hissesini Afrika için 1350 lira, Türkiye, Asya, Balkanlar ile Orta Doğu için 2 bin 400 lira, Filistin ve Gazze için 4 bin 500 lira açıkladı. Sadakataşı Derneği, Türkiye başta olmak üzere 35 ülke ve 100’ün üzerinde bölgede 25 bin hisse kurban kesmeyi hedefliyor. 4 ayrı fiyat kategorisi belirledi.

THK 12 YIL SONRA SAHADA

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı da bu yıl 40 ülkede kurban organizasyonu planlarken büyükbaş bedelini 3 bin 950 lira, yurt dışı kurban bedelini 1900 lira olarak açıkladı. Mirasımız Derneği kurban bedelini 425 euro olarak belirledi. Beşir Derneği, Filistin, Yemen, Somali, Pakistan, Bangladeş, Çad, Tanzanya, Togo, Nijer ile Kenya gibi coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı amaçlıyor (2 bin 200 TL) Bu arada Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, kurumun 12 yıl aradan sonra vekaleten kurban kesimi hizmeti vereceğini bildirdi.

Bayram için‘Ek’ sefer

  • Kurban Bayramı’na sayılı günler kala 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda da hareketlilik başladı. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, “Kurban Bayramı’nda şu anda ana servislerde yer kalmadı. İlave seferler başladı. 1 Temmuz’dan 18 Temmuz’a kadar ilave sefer yapabiliyoruz. Ek seferler açtık ancak giden otobüs boş geliyor. Biz eskiden 300 liraya yolcu taşıdığımız zaman o yolcudan para kazanıyorduk. Artık senede 5-6 sefer giden aile bir sefer gitmeye başladı. En fazla bin 400 otobüs çıkmış. Eskiden, buradan 2 bin 500 otobüs çıkıyordu. Sefer sayımız öyleydi” dedi. Özcan, “Yolcu maliyetleri yüksek olduğu için, mazot fiyatlarından dolayı fiyatı yükselttik. Yolcularımız azaldı. Mazottaki KDV’yi indirmemiz lazım. Bugün biz fiyatları azaltmazsak, yolcunun maliyetini indirmezsek bu kapasiteyle çalışma şansımız yok” ifadelerini kullandı.

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bayram öncesi müjdeyi verdi. Karaismailoğlu, devletin işlettiği köprüler ve otoyolların bu bayramda da ücretsiz olacağını söyledi.

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?
FOTOĞRAF 10
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Kurban Bayram tatili Kabine toplantısı kararı ile 9 gün oldu.
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Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
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9 Temmuz'da idrak edeceğimiz Kurban Bayramı nedeniyle memleketlerine gidecek ya da tatil beldelerine gitmek için yola çıkacaklar bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığını araştırıyor.
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Konuyla ilgili müjdeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TRT Haber'e açıkladı<br>
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Kurban Bayramı için müjde veren Karaismailoğlu, devletin işlettiği köprüler ve otoyolların bu bayramda da ücretsiz olacağını söyledi.<br><br>
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Yap-işlet-devret modeline yönelik eleştirilere 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden cevap veren Karaismailoğlu, \"Bakın daha 1 kuruş ödemedik. Proje bitti, 4 yıl gibi kısa bir sürede bitti. 2 milyar 545 milyon euroluk finansal giderin bir geri dönüşü olacak. Ortalama süreye geldiğinde artıya geçmeye başlayacak. 2040 yılına geldiğimizde bu projeler sayesinde bütün ulaştırma altyapı bakanlığı artık kendi gelirini kendi üreten bir bakanlık haline dönecek bu projeler sayesinde.\" dedi.<br><br>
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Karaismailoğlu, İstanbul'da yapımını üstlendikleri Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattının okullar açılmadan önce hizmete gireceğini belirtti. <br><br>
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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattını da yaz sonu açmayı hedeflediklerini kaydeden Karaismailoğlu, \"Gelişmiş ve çok yüksek metroyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapamayacağını söylediği için biz ondan hızlıca devraldık ve tam iki yıllık kısa bir sürede rekor bir zamanda bu metroyu bitirip vatandaşın hizmetine sunuyoruz.\" diye konuştu.<br><br>
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Demiryolu yatırımlarını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, 8 ilde olan hızlı tren hatlarını 52 ile çıkarmayı amaçladıklarını dile getirdi.<br><br>
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Karaismailoğlu, önümüzdeki yılın ilk aylarında Ankara-Sivas hızlı tren hattını açacaklarını, onun yanında da devam eden tam 4500 kilometrelik demiryolu yatırımları olduğunu söyledi.<br><br>
Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?
Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kurban Bayram tatili Kabine toplantısı kararı ile 9 gün oldu. 9 Temmuz'da idrak edeceğimiz Kurban Bayramı nedeniyle memleketlerine gidecek ya da tatil beldelerine gitmek için yola çıkacaklar bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?
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