Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Türkiye Düşünce Platformundan Prof Dr Ali Erbaşa destek Ayasofya Kebir Camii Şerif açılışından rahatsız olanlar, hutbe üzerinden Diyanet İşleri Başkanı Prof Dr Ali Erbaşa saldırıyor
AKTÜEL

​Türkiye Düşünce Platformundan Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek

Türkiye Düşünce Platformundan Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek: Ayasofya Kebir Camii Şerif açılışından rahatsız olanlar, hutbe üzerinden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaşa saldırıyor

Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra yeniden dün cuma namazı ile birlikte ibadete açılmasıyla İstanbul'da tarihi bir yaşandı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kılıçla minbere çıkarak hutbe okudu. Türkiye Düşünce Platformundan, Erbaş'ın kılıçla hutbe okumasını eleştirenlere tepki geldi. Yapılan açıklamada, "Ayasofya Kebir Camii Şerif açılışından rahatsız olanlar, hutbe üzerinden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaşa saldırıyor. Dün sadece ülkemiz için değil, daha önce İstanbul'dan yönetilen, İbrahim milletinin bir devamı olan Muhammed ümmeti, Osmanlı Milletler topluluğu, Doğu Roma Milletler topluluğu, İbrahim'i gelenekten gelen Ortodoks milleti için bir milad oldu" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hutbeye kılıç ile çıktı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hutbeye kılıç ile çıktı.

Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra yeniden dün cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kılıçla minbere çıkarak hutbe okudu.

Erbaş'ın kılıçla hutbe okumasını eleştirenlere Türkiye Düşünce Platformu Yüksek İstişare Kurulundan sert tepki geldi.

Platformdan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dün İstanbul tarihi bir gün yaşadı. Dün sadece ülkemiz için değil, daha önce İstanbul'dan yönetilen, İbrahim Milletinin bir devamı olan Muhammed ümmeti, Osmanlı Milletler topluluğu, Doğu Roma Milletler topluluğu, İbrahim'i gelenekten gelen Ortodoks milleti için bir milad oldu.

Bu süreç tarihin uyanışı, bir medeniyet ırmağının yatağına geri dönüşü gibi özel bir anlam taşıyor.

Dün İstanbul'dan yönetilen halklar, bugün dünyanın üçte ikisinde hala varlıklarını korumaya devam ediyorlar. Ayasofya'nın ibadete açılışı bu halklara verilen bir uyanış mesajıdır. “Kalk borusu”dur.

  • Daha önce sayın Cumhurbaşkanımızın okuduğu Fatih Vakfiyesi, siyasi anlamda, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin emaneti ile ilgili olarak vakfiyesine sadakat, din, tarih, hukuk, ahlak ve insanlık borcudur. Cumhurbaşkanının bunu ilanı siyasi ve manevi mirasın ve vasiyete sadakatin ilanı mahiyetindedir.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbe için minbere fethin sembolü kılıçla çıktı
OYNAT 01:13
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbe için minbere fethin sembolü kılıçla çıktı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da ilk namaz öncesi hutbeye fethin sembolü olan kılıç ile çıktı.

Osmanlı döneminin Fetih geleneğinde fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılırdı. Minberin giriş kısmına da kılıç konulurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, Hutbe okumak için merdivenlerden çıkarken, elinde Hz. Davud’un kılıcını remz eden bir kılıçla hutbe okuması, risalete saygının yanında, Hz. Süleyman’a ve Davud’a selam mahiyetinde önemli bir işarettir. Kılıcı taşırken verdiği mesaj, kimseye düşmanlığım yok, ancak alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmeti olarak, haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytan olmama iradesi ile, başkalarına karşı İlahlık ve Rablik taslayan müfsidler topluluğuna karşı, herkesin mal, can, namus, akıl-inanç ve nesil emniyetini korumak üzere, bir örneğini kurtuluş savaşında Maraş'ta Ulu Cami'de yaşandığı gibi, ruhu İslamdan alan, TBMM’nin açılış bildirisinde ifadesini bulan Kuva-yi Milliye ve Müdafaa-i Hukuk'a sadakat mesajı yanında, zulme, sömürüye, işgale boyun eğmeyeceğiz, mesajıdır. Ancak kökleri bu topraktan beslenmeyen nasipsizler İngiltere Kraliçesinin elindeki kılıca ses çıkarmaz veya çıkaramaz iken Sayın Erbaş'a saldırmakta ve karalamaya çalışmaktadır.

Müslümanlar sadece Hz. Muhammed'e selatü selam getirmezler. Al-i İbrahim, Ali İmran ve Al-i Muhammed'e salat ve selam ederler. Al- İbrahim sonrası 1000 yıl peygamber olan Yakub Aleyhisselamın oğullarından Hz. Musa’ya, Davud’un sapanı ile saltanatı son bulan Talud (aynı zamanda Çanakkale'deki İngiliz gemisinin adı Goliath onun diğer adı) üzerinden Hz. Davud’a, Süleyman Mabedini yapan ve orada ilk hutbeyi okuyan Hz. Süleyman’a selam vardır. Ayasofya Süleyman Mabedine naziredir. Burada Goliath üzerinden Çanakkale şehitlerine selam vardır.

Namaz kılarken imamın durduğu Mihrab “Zekeriyal Mihrab”dır ve orada İki kıble bir noktada birleşir. O makam Kıbleteyn makamıdır. Ali İmran ailesinden olan Hz. İsa, Hz. Meryem, Hz. Zekeriya’ya, Hz. Yahya'ya, Nebukadnezar sonrası Tevrat'ı toplayan ve mabedi yeniden inşa eden Üzeyir Aleyhisselam'a selam vardır.

Bugün, Ayasofya'nın camiye çevrilmesine karşı çıkanlar, Ayasofya'yı yıkan, Konstantinapolis'i işgal eden Latin askerleri, Katolik Haçlı askerlerinin yanında saf tutuyorlar. Oysa Bizans halkı, “başımızda kardinal şapkası görmektense Osmanlı sarığı görmeyi yeğ tutarız” diyerek Fatih'in ordusunda asker oldular. Fatih İstanbul'u Bizans'tan almadı, Bizanslılarla birlikte, Ayasofya'yı yıkan, Laitin işgalinden kurtardı.

Bizim safımız belli. Biz yüzümüzü iki kıblemize dönük olarak, Fatihin vasiyetine sahip çıkarak dün Ayasofyada'ydık. Fatihin 6 asır önceki vakfiyesi ve vasiyetnamesindeki ifadelerden yola çıkarak siyasi bir takım argümanlarla ortalığı karıştırmak isteyenleri edebe davet ediyoruz.

Fatih Vakfiyesi, tapuda Vakıflarda aynen duruyor. Onu yayınlamayı da mı yasaklayacaksınız? Siz kimsiniz? Bu cür’et ve cesareti nereden alıyorsunuz?

Fatih vakfiyesini tartışıyorsunuz da, şu ayeti ne yapacaksınız? Yoksa Kur’an-ı Kerim'i de sansürlemeyi mi düşünüyorsunuz: (Tevbe suresi) ﴾17﴿ “Müşrikler, inkârlarına bizzat kendileri tanıklık edip dururken, Allah’ın mescidlerini onarıp şenlendiremezler. Onlar, yapıp ettikleri boşa giden kimselerdir ve onlar ebedî olarak ateşte kalacaklardır.﴾18﴿ Allah'ın mescidlerini ancak Allah’a ve âhiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah’tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. en büyük mükafat Allah katında olandır.” “Allaha ve Ahiret gününe iman ettik, bir Müslümanlardanız” diyenler kitaba baksınlar. İman etmeyenlere gelince, sizin dininiz size bizim dinimiz bize.

  • Sayın Diyanet İşleri Başkanımızı cesur, vakur duruşundan dolayı tebrik ediyoruz. Ona Allah'tan hayırlı bir ömür ve hayırlı bir ölüm diliyoruz. Allah onları, Allah'ın mabedlerini imar ve ihya edenleri Ali İbrahim, Ali İmran ve Al-i Muhammed ile haşretsin.

Ayasofya'nın tekrar özüne dönmesinden rahatsız olanları ve Yunanistan'ın matem acısını derinden hissedenlerin şerrinden ülkemizi ve Biladi İslami korusun.

En derin saygılarımızla kamuoyuna arz ederiz."

Mustafa Armağan Ayasofya’daki kılıcı eline alıp sırrını anlattı: “Fetih ve ‘kılıç hakkı’ sembolü”
OYNAT 02:49
Mustafa Armağan Ayasofya’daki kılıcı eline alıp sırrını anlattı: “Fetih ve ‘kılıç hakkı’ sembolü”
İstanbul'un fethinin simgesi Ayasofya-i-Kebir Cami-i Şerifi bugün kılınan cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açıldı. Namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbe vermek için minbere elinde kılıçla çıktı. Peki hutbe neden kılıçla verildi? Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden Derin Tarih dergisi Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan, o kılıcı eline alarak minberin basamağına oturdu ve Yeni Şafak okurları için Ali Erbaş'ın hutbe irad ettiği kılıcın tarihteki anlamını anlattı. Armağan, minberin üzerine asılan iki sancak halkında da bilgiler verdi.


Abone Ol Google News
İlk seçimde dostlarımızla iktidar olacağız

'İlk seçimde
dostlarımızla iktidar olacağız'

Kılıçdaroğlu, CHP 37. olağan kurultayında konuştu.
Hayatının fırsatını geri çevirdi

Hayatının
fırsatını geri çevirdi

​Galatasaray için Avrupa kapılarını kapattı.
Sadece bu alana halı serilmedi

Sadece bu
alana halı serilmedi

​Ayasofya Camii'nde halı serilmeyen alanın nedeni belli oldu.

​Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz?

​İsrail gazetesi Haaretz yazarından çarpıcı yorum
Tesisat ustası çekti

Tesisat ustası çekti

​Bir daha 6 bin 766 yıl sonra görülebilecek.

Kilosu 8 bin lira

Kilosu 8 bin lira

Arı sütü talebine yetişemiyorlar...

Listeden biri<br> daha eksildi

Listeden biri
daha eksildi

​Turuncu listedeki isim etkisiz hale getirildi.

Erdoğan'dan kritik görüşme

Erdoğan'dan kritik görüşme

Libya'da konusunda mutabık kaldılar.
Bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık

Bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde önemli mesajlar.
Yarım bırakılan serüven

Yarım bırakılan serüven

Türkiye'nin ilk silah fabrikası nasıl soba fabrikasına dönüştürüldü?
Şiddetle lanetliyoruz

Şiddetle lanetliyoruz

Yunanistan'daki skandal görüntülere sert tepki.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.