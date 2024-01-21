Türkiye için büyük adım

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve 3 ekip arkadaşını taşıyan Dragon adlı uzay aracı, dün başarıyla Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlendi. ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılan SpaceX’in Dragon uzay aracı, yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından istasyona ulaştı. Gezeravcı ve Axiom-3 (Ax-3) görevinde yer alan diğer astronotlar Michael Lopez-Alegria, Marcus Wandt ve Walter Villadei, Türkiye saatiyle 13.47'deki kenetlenmenin ardından 15.30'da uzay istasyonuna giriş yaptı. Ax-3 ekibini, uzay görevine 27 Eylül’de başlayan 7 kişilik "Expedition 70" astronotları ve kozmonotları karşıladı.

ATATÜRK'Ü VE ŞEHİTLERİMİZİ ANDI

Axiom Space, aralarında Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı’nın da bulunduğu Ax-3 ekibi için hazırlanan karşılama törenini canlı olarak yayınladı. Gezeravcı karşılama töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Çok teşekkür ederim. Öncelikle yedi kişilik keşif ekibine gösterdiğiniz nazik misafirperverlik için teşekkür etmek istiyorum. Aslında bizi kapıda bekliyorlardı. Bu bizim için çok güzel ve nazik bir karşılamaydı. Son 8 aylık eğitim döneminde buraya gelebilmemiz için gösterdikleri büyük çaba için herkese ve UUİ'ye güvenli bir şekilde seyahat edebilmemiz için katkı sağlayan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye olarak tarihimizde bir ilke adım atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve buradaki bilim ve araştırma çalışmalarına katkıda bulunmak için sabırsızlanıyoruz." Uzay istasyonundan Türkçe de seslenen Gezeravcı, "Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize, buraya adım atmamızı sağlayan güçlü iradesiyle devletimize ve milletimize şükranlarımı sunuyorum. İstikbal göklerdedir." dedi. Törenin son kısmında ise astronotların yakalarına rozet takıldı. Gezeravcı, yeni ekip arkadaşları için yanında hediye de götürdü.

UZAYDA TANIŞTIK

Expedition 70 ekibinden ilk olarak söz alan astronot Andreas Mogensen, uzay istasyonunda görev yapan çeşitli milletlerden astronotların sayısının arttığına işaret ederek “Önümüzdeki iki hafta boyunca uzay istasyonunda yoğun bir çalışma dönemi geçirmeyi dört gözle bekliyoruz.” dedi. Ax-3 misyon lideri Michael Lopez-Alegria ise UUİ’de temsil edilen pek çok milletten insan olmasına ilişkin, “Bu durum, UUİ’yi yalnızca diğer uluslara değil, aynı zamanda bireylere ve araştırmacılara da açmak için yapmaya çalıştığımız şeyin gerçekten sembolik bir göstergesi.” değerlendirmesini yaptı. Misyonun üyelerinden Marcus Wandt da "UUİ'ye varmak ve dünyanın dört bir yanındaki pek çok farklı kültürden ve yerden gelen insanlarla uzayda tanışmak... Bu, bana gelecek hakkında güçlü hisler veren harika bir şey." ifadelerini kullandı.

GENÇLİĞE İLHAM

Uzay yolculuğunu ABD’den takip eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kenetlenme sonrası “Türkiye’nin istikbalini, istiklalini düşünen adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu misyon, Türk gençliğine ve çocuklarına ilham kaynağı olacak.” dedi.

ASTRONOTLARIN SAĞLIK SORUNLARINI ARAŞTIRACAK

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzayda yapacağı deneylerden bir diğeri Nişantaşı Üniversitesi'nin. Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal, "Deney, solunum sistemi fizyolojisi üzerine odaklanacak ve yapay zeka destekli bir yöntemle astronotların maruz kalacağı düşük yer çekiminin neden olduğu sağlık sorunlarını belirlemeye çalışacak. Bu deney, dünya çapında uzay sağlığı araştırmalarına yeni bir soluk getirecek" ifadelerini kullandı.

Uzayda kanser tedavisi

Alper Gezeravcı, uzayda geçireceği 14 günde 13 deney yapacak. Bu deneyler, mikro yer çekimi, uzay ortamında insan sağlığı, Tuz Gölü bitkisinin uzay ortamında araştırılması, katı-akışkan karışımların yerçekimsiz ortamda araştırılması gibi alanlarda çeşitlilik gösteriyor. Üsküdar Üniversitesi Transgenik Hücre Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Cihan Taştan ve ekibi tarafından yürütülen “Message” isimli bilimsel deney de onlardan biri. Cihan Taştan, "Uzayda, Marsta, koloni kurma, Ay’da koloni kurma gibi uzun uzay seyahatlerinde astronotların yer çekimsiz ortamda genetik ifadelerinin nasıl değişebileceği şuana kadar keşfedilmedi ve dünyada ilk defa böyle bir çalışma yapılacak hem Genetik Mühendislik hem kanser immünoterapi dediğimiz kanser tedavilerine bir ışık tutacak. Gezeravcı ve diğer astronotların genetik profiline bakılacak. Belki de gelecekte uzay turizminde kanser hastalarının uzayda tedavi edilebilmesine kadar gidebilecek keşiflerin önünü açacak” dedi.

Kenetlendik

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Dragon kapsülünün Türkiye saati ile 13.47'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenme anları canlı yayınlandı. Türkiye, bu tarihi anları dakika dakika ekranlarda takip etti. Tarihi uzay yolculuğu İstanbul'da Taksim Meydanı'na kurulan çadırdan ilgiyle izlendi. Uzaya ilgisi olduğunu ve uzaya gitmek istediğini söyleyen Asım Çınar Sur, "Uzayla ilgim var. Burayı da merak ettim ve geldim."

diye konuştu. Özgür Sur ise "Ülkemizle gurur duyuyoruz. Bunlar güzel faaliyetler. Gençlere, ileriye misyonu ışık tutan hareketler. Bence çok güzel. İnsanın göğsü kabarıyor. Biz de bunu görmek, izlemek istedik" şeklinde konuştu. Kenetlenme anı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ankara 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na kurulan "dome çadır" adı verilen planetaryumda da vatandaşlar tarafından coşkuyla takip edildi. Gezeravcı'nın memleketi Mersin'in Silifke ilçesinde de heyecan vardı. İlk astronotumuzun yakınları ve komşuları, o anları televizyondan takip etti.







