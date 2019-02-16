Hayat Türkiye kitap okuyor
KÜLTÜR SANAT

Türkiye kitap okuyor

Dünya Öykü Günü’nde bakanlar okudukları kitapları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 81 ilde başlattığı Kitap Okuma Halkaları Projesi’ne katılan gençler de “kitabınıpaylaş” etiketiyle bakanlara cevap yağdırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünya Öykü ve Dünya Kitap Değişim Günü nedeniyle bakanlar okudukları kitapları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gün nedeniyle “kitabınıpaylaş” etiketiyle paylaşımlarda bulundu.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Bakan Kasapoğlu, “Güzellikler paylaşıldıkça çoğalır. Dünya Öykü ve Dünya Kitap Değişim Günü sebebiyle Mustafa Kutlu’nun Uzun Hikaye kitabından bir pasajı sizlerle paylaşmak istiyorum” şeklindeki paylaşımıyla Bakan Selçuk’a “Siz hangi kitapla bu paylaşıma katılmak istersiniz? sorusunu yöneltti. Milli Eğitim Bakanı Selçuk da “Değerli Bakanım, en güzel öykülere ilham olan bu ülkede yaşamak bizim öykümüzün en güzel tarafı galiba. Paylaşımınız için çok teşekkürler. Ben Refik Halit okuyorum” yanıtıyla paylaşım yaptı. Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u etiketleyerek okuduğu kitabı merak ettiğini paylaştı. Ersoy, “Kıymetli Bakanım, İnsanlardan imparatorluklara nice öykünün şahidi topraklarımızın verdiği ilhamla okumak hep daha güzel. Bu vesileyle ön sözünü yazdığım “Ekrem Hakkı Ayverdi” eserimizi paylaşıyorum” dedi. Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a şöyle seslendi: “Bakanımın paylaşımını ilgiyle bekliyorum”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Mustafa Kutlu’nun “Uzun Hikaye” kitabından bir pasaj paylaştı.

GENÇLERDEN CEVAP YAĞDI

  • Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan Kitap Okuma Halkaları Projesi’ne katılan gençlerde de “kitabınıpaylaş” etiketiyle bakanlara cevap yağdırdı. Gençlik merkezlerinde, çay bahçesinde, kütüphanede, okulda ve okul bahçelerinde kitap okuyan gençler, okudukları kitap hakkında görüşlerini paylaştı.

Kanuni ile Hürrem Sultan'ın aşkı devlet arşivlerinde
HAYAT
Kanuni ile Hürrem Sultan'ın aşkı devlet arşivlerinde
/**/
Kendi planımızı uygularız

Kendi planımızı uygularız

Erdoğan, Soçi dönüşü gazetecilerin sorularını cevapladı.
İncirlik kapatılsın!

İncirlik kapatılsın!

Türk halkı, Amerikan askerlerinin üsten çıkartılmasını istiyor.
Cumhur İttifakı 9 maddede anlaştı

Cumhur İttifakı 9 maddede anlaştı

​Ortak mitinglerde parti sloganı atılmayacak, sadece Türk bayrakları kullanılacak.
Sahte ödeme merkezlerine dikkat

Sahte ödeme merkezlerine dikkat

​Dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyarı yapıldı.
S-400'ler temmuzda Türkiye'de

S-400'ler temmuzda Türkiye'de

Erdoğan: Geri adım atmayacağız, bu iş bitti.

Anketimize katılarak görüşlerinizi paylaşmanız bizim için çok değerli.
İstanbul içinönemli uyarı

İstanbul içinönemli uyarı

​Meteoroloji saat verdi, şiddetli vurabilir.
Yeni askerliksistemi: 6-9-12

Yeni askerliksistemi: 6-9-12

​Erdoğan, yeni düzenlemenin son halini açıkladı.

Hoca tercihini yaptı

Hoca tercihini yaptı

'Millilerin hocası kim olmalı?' sorusunu cevapladı.
DSP'ye kaçış

DSP'ye kaçış

​HDP ittifakından rahatsız olanlarla aday gösterilmeyen küskünler soluğu DSP'de alıyor.
Teklifi kabul edebilirim

Teklifi kabul edebilirim

Yeni Malatya maçı sonrasında ayrılık mesajı verdi.
Bizimbinaya da bakın

Bizimbinaya da bakın

​Konutlarının sağlamlığından endişe eden vatandaşlar, denetim talebinde bulunuyor.
Eğitimvadisi Çekmeköy

Eğitimvadisi Çekmeköy

​AK Parti'nin Çekmeköy adayı Poyraz, yeni dönem projelerini Yeni Şafak'a anlattı.
Keşmir çağrısı

Keşmir çağrısı

​Pakistanlı bakan Khichi, Albayrak Holding'e ziyarette bulundu.
Fiyatlar düşmezsesatışlar yaygınlaşır

Fiyatlar düşmezsesatışlar yaygınlaşır

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan, marketlere mühlet verdi.
Cinayetinhesabı sorulacak

Cinayetinhesabı sorulacak

​Erdoğan, katliamın uluslararası mahkemeye taşınacağını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.