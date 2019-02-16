Türkiye kitap okuyor

Dünya Öykü ve Dünya Kitap Değişim Günü nedeniyle bakanlar okudukları kitapları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gün nedeniyle “kitabınıpaylaş” etiketiyle paylaşımlarda bulundu.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Bakan Kasapoğlu, “Güzellikler paylaşıldıkça çoğalır. Dünya Öykü ve Dünya Kitap Değişim Günü sebebiyle Mustafa Kutlu’nun Uzun Hikaye kitabından bir pasajı sizlerle paylaşmak istiyorum” şeklindeki paylaşımıyla Bakan Selçuk’a “Siz hangi kitapla bu paylaşıma katılmak istersiniz? sorusunu yöneltti. Milli Eğitim Bakanı Selçuk da “Değerli Bakanım, en güzel öykülere ilham olan bu ülkede yaşamak bizim öykümüzün en güzel tarafı galiba. Paylaşımınız için çok teşekkürler. Ben Refik Halit okuyorum” yanıtıyla paylaşım yaptı. Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u etiketleyerek okuduğu kitabı merak ettiğini paylaştı. Ersoy, “Kıymetli Bakanım, İnsanlardan imparatorluklara nice öykünün şahidi topraklarımızın verdiği ilhamla okumak hep daha güzel. Bu vesileyle ön sözünü yazdığım “Ekrem Hakkı Ayverdi” eserimizi paylaşıyorum” dedi. Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a şöyle seslendi: “Bakanımın paylaşımını ilgiyle bekliyorum”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Mustafa Kutlu’nun “Uzun Hikaye” kitabından bir pasaj paylaştı.

GENÇLERDEN CEVAP YAĞDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan Kitap Okuma Halkaları Projesi’ne katılan gençlerde de “kitabınıpaylaş” etiketiyle bakanlara cevap yağdırdı. Gençlik merkezlerinde, çay bahçesinde, kütüphanede, okulda ve okul bahçelerinde kitap okuyan gençler, okudukları kitap hakkında görüşlerini paylaştı.