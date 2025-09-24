Türkiye kruvaziyer turizminde tarihi bir rekora koşuyor

Türkiye kruvaziyer turizminde tarihi bir zirve yaşıyor. Ocak-Ağustos 2025 döneminde 18 limanda yaklaşık 1,5 milyon yolcu ağırlandı, bu son 12 yılın en yüksek seviyesi oldu. Yalnızca ağustos ayında 357 bin 646 yolcu ile tarihin en yüksek aylık rekoru kırıldı. Kuşadası, İstanbul, Çanakkale, Sinop, Trabzon, Samsun ve Marmaris gibi rotalarla Türkiye artık sadece Akdeniz’in değil, dünyanın da en cazip kruvaziyer destinasyonlarından biri haline geldi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kruvaziyer turizminde ulaşılan tarihi başarıyı sosyal medya hesaplarından duyurdu.
- 2024’te 753 olan sefer sayısı bu yıl yüzde 17 artışla 878’e çıktı.
- Yolcu sayımız 2023’e göre yüzde 56, 2024’e göre yüzde 18 arttı.
- Yalnızca Ağustos ayında 357 bin 646 yolcu ile tarihin en yüksek aylık rekoru kırıldı.
Bakan Ersoy, "Kruvaziyer turizminde ulaştığımız bu başarılarda, liman altyapılarının güçlendirilmesi ve yatırımların hayata geçirilmesinde büyük katkıları olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza da teşekkür ediyorum. TürkiyeYüzyılı vizyonuyla kruvaziyer turizminde yükselişimiz hız kesmeden devam edecek. Türkiye, kruvaziyer turizminde artık sadece Akdeniz’in değil, dünyanın da en cazip destinasyonlarından biri haline geldi." ifadelerini kullandı.