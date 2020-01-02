Türkiye şehitleriyle yürüyecek

“Sarıkamış Şehitlerini Anma Programları”nda binlerce genç, şehitler için yürüyecek. Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler, 2-5 Ocak’ta gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında 5 Ocak Pazar günü “Türkiye Şehitleriyle Yürüyor”anma yürüyüşü düzenlenecek.
GENÇLER TEK YÜREK OLACAK
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Gençlerimiz tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olmanın bilinciyle tek yürek olacaklar ve fedakar ecdadını ve şehitlerini anacaklar” dedi. Sarıkamış Şehitlerini Anma Programları, bugün yönetmenliğini Kenan Korkmaz’ın yaptığı “Beyaz Hüzün” filminin gösterimi ile başlayacak. Etkinliğin tamamlanacağı 5 Ocak Pazar günü ise “Türkiye Şehitleriyle Yürüyor” anma yürüyüşü gerçekleştirilecek. Kızılçubuk Zirve alanından Kars Müftüsü’nün Kur’an Tilaveti ile başlayacak yürüyüş, Ay Yıldız Tören Alanı’nda son bulacak.