Hayat Türkiye şehitleriyle yürüyecek
AKTÜEL

Türkiye şehitleriyle yürüyecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sarıkamış Harekatı’nın 105’inci yıl dönümünde, “Türkiye Şehitleriyle Yürüyor” sloganıyla şehitlerini anacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

“Sarıkamış Şehitlerini Anma Programları”nda binlerce genç, şehitler için yürüyecek. Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler, 2-5 Ocak’ta gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında 5 Ocak Pazar günü “Türkiye Şehitleriyle Yürüyor”anma yürüyüşü düzenlenecek.

GENÇLER TEK YÜREK OLACAK

  • Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Gençlerimiz tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olmanın bilinciyle tek yürek olacaklar ve fedakar ecdadını ve şehitlerini anacaklar” dedi. Sarıkamış Şehitlerini Anma Programları, bugün yönetmenliğini Kenan Korkmaz’ın yaptığı “Beyaz Hüzün” filminin gösterimi ile başlayacak. Etkinliğin tamamlanacağı 5 Ocak Pazar günü ise “Türkiye Şehitleriyle Yürüyor” anma yürüyüşü gerçekleştirilecek. Kızılçubuk Zirve alanından Kars Müftüsü’nün Kur’an Tilaveti ile başlayacak yürüyüş, Ay Yıldız Tören Alanı’nda son bulacak.

Tarihin en soğuk olayı: Sarıkamış Harekatı
HAYAT
Tarihin en soğuk olayı: Sarıkamış Harekatı
Akdeniz için karar günü

Akdeniz için karar günü

Libya tezkeresi bugün mecliste oylanacak.
Millete hizmet hep sürecek

Millete hizmet hep sürecek

2020'de de milletimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz.
PKKnınkabusu olacağız

PKK'nın
kabusu olacağız

​Soylu: Elimizin tersiyle öyle bir vuracağız ki, düştükleri yerden kalkamayacaklar.
Baskın emri Süleymani’den

Baskın emri Süleymani’den

​Bağdat'ta kuşatma çadırlarda devam ediyor.
Tel Abyad’ın yiğidi

Tel Abyad’ın yiğidi

​Erzurumlu şehidi binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı.
Yüksek<br>yargıda seçim yılı

Yüksek
yargıda seçim yılı

​Danıştay ve Yargıtay başkanlarının görev süresi doluyor.

İdlib üşüyor

İdlib üşüyor

​Derme çatma kamplara sığınan İdlibliler zor günler geçiriyor.

Yardım eden<br>hedef oluyor

Yardım eden
hedef oluyor

​Terör örgütü Şebab, Somali'yi çökertmek istiyor.
2020'ye<br>eylemli başlangıç

2020'ye
eylemli başlangıç

​Hong Kong ve Lübnan'da olaylar kaldığı yerden devam ediyor.
Dev proje<br>hizmete alınıyor

Dev proje
hizmete alınıyor

​Türk Akım'dan doğal gaz akışı 8 Ocak'ta başlıyor.
Noterde güvenli ödeme dönemi

Noterde güvenli ödeme dönemi

Dolandırıcılara fırsat vermeyecek yeni uygulama.
TVNET'ten<br>İdlib özel yayını

TVNET'ten
İdlib özel yayını

​STK başkanları büyük yardım çağrısı için bir araya geldi.
4.5 milyon TL'yi bıraktı

4.5 milyon TL'yi bıraktı

​Ünal Karaman, ayrılıktan doğan hakkını kullanmadı.
5 termik santral tamamen kapatıldı

5 termik santral tamamen kapatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, termik santrallere ilişkin konuştu.
Erdoğan'dan Bahçeli'ye telefon

Erdoğan'dan Bahçeli'ye telefon

​Cumhurbaşkanı, Bahçeli'nin doğum gününü tebrik etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.