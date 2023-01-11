Türkiye Sri Lanka’da iki okul açılışı gerçekleştirdi

Sri Lanka’da bulunan Sadakataşı ekibi Puttalam bölgesinde inşa edilen Medrese-i Yusufiye 1 ve Medrese-i Yusufiye 2 okullarının açılışını gerçekleştirdi. Dernek ekibi okullarda eğitim gören öğrencilere kırtasiye seti dağıtımı gerçekleştirdi.

Medrese-i Yusufiye 1 Okulu

Sri Lanka’nın Puttalam bölgesine bağlı Kalpitiya kasabasında 120 m² alan üzerine inşa edilen 3 sınıf, bir öğretmenler odasından oluşan Medrese-i Yusufiye 1 Okulu’nun açılışı gerçekleştirildi. Yapımı 9 ay süren okulda 90 öğrenci ilköğretim düzeyinde eğitim görecek.

Medrese-i Yusufiye 2 Okulu

Sadakataşı tarafından Puttalam’ın Thillayoor kasabasında 126 m² alan üzerine inşa edilen Medrese-i Yusufiye 2 Okulu 3 sınıf ve bir öğretmenler odasından oluşuyor. Okulda 102 öğrenci ilköğretim seviyesinde eğitim alacak.

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Gelir Temini Projeleri

Derneğin 11 ülkede sürdürdüğü gelir temini projeleri kapsamında Sri Lanka’nın Mutur bölgesinde 5 aileye balıkçı teknesi ve gerekli ekipmanların dağıtımı yapıldı. Balıkçılar tekne ile tuttukları balıkların ticaretini yaparak ailelerinin geçimlerini sağlıyor. Dernek ekibi tekne dağıtımları sonrasında geçmiş dönemde balıkçı teknesi teslim edilen 20 kişiyi ziyaret ederek durumlarını inceledi. Balıkçılar proje sebebiyle Türk hayırseverlere teşekkürlerini ilettiler.

550 aileye zekât dağıtımı

Sadakataşı ekibi Puttalam bölgesinde yaşayan ihtiyaç sahibi 550 aileye zekât dağıtımı gerçekleştirdi. Dağıtımlar sonrası bölge halkı ile bir araya gelen dernek ekibi ailelerin sorunlarını dinledi.

Sri Lanka’daki 5. okul

Yardım çalışmaları sonrası açıklama yapan Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal; ‘‘Sri Lanka’da bulunan ekibimiz bir dizi yardım faaliyeti gerçekleştirdi. Ülkede azınlık olan Müslümanlar ciddi bir eğitim sorunu yaşıyor. Bunun çözümüne katkı sağlamak için 2017 yılından bugüne kadar bölgede 5 okulun açılışını gerçekleştirdik. Yardımların devamında zekât ve balıkçı teknesi dağıtımları gerçekleştirdik. Gelir temini projeleriyle yoksul halka gelir elde ederek geçimlerini sağlama imkânı sunuyoruz. Bu çalışmaların gerçekleşmesinde katkısı bulunan tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz’’ ifadelerini kullandı.