Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Türkiye sularında artış gösteren balon balığı sinir sistemine etki ediyor ve nefessiz bırakıyor
AKTÜEL

Türkiye sularında artış gösteren balon balığı sinir sistemine etki ediyor ve nefessiz bırakıyor

Türkiye denizlerinde görülen ve son derece zehirli olan balon balığı, hem sinir sistemine etki ediyor hem de nefessiz bırakıyor. Japonya'da tüketilen bu balığı ise sadece özel sertifika alan şefler, hazırlayıp pişirebiliyor.

Haber Merkezi DHA
Balon balığı.
Balon balığı.

Pek çok farklı cinsi olan ve istilacı türler arasında yer alan zehirli balon balığının Türkiye sularındaki artışı devam ediyor. Tüketilmesi oldukça tehlikeli olan balon balığını yapmak içinse özel bir eğitim almak gerekiyor.

Teneke kutu yiyen balon balığı balıkçıları şoke etti
OYNAT 00:53
Teneke kutu yiyen balon balığı balıkçıları şoke etti
Muğla'da balon balığı tutan balıkçılar tenekeden olan içecek kutularını balığa yediriyor. Kopması zor olan teneke kutularını tek ısırıkta koparan ve yiyen balon balığının ne kadar tehlikeli olduğu gözler önüne seriliyor.
  • Sertifika olmadan bu balığı yapmanın yasak olduğunu söyleyen Japon şef Yasuo Uekusa, "Japonya'nın Shimoneseki şehrinde ve genelde kuzeyinde çıkıyor. Japonlar bu balığı çok sever ama fiyatı çok yüksektir. Çünkü bu balığı kesmek için lisans gerekiyor Lisansı olmayan yaparsa ceza veriliyor ve aşçının lisansını iptal ediyorlar. Bu balığın ciğer ve yumurtalıklarında zehir bulunuyor. Buralara dokunmadan kesmek gerekiyor. İnce işçilik gerekiyor. Ciğeri az bir şey kesersen o zehir her tarafa yayılıyor. Ölüme kadar götürüyor. 8 saat içerisinde zehir bütün vücuda yayılıyor. Sinir sistemine etki ediyor ve nefessiz bırakıyor" dedi.

Japon şef anlattı: Zehirli balon balığını sertifikası olmayan yapamaz.

"ÇOK DİKKAT ETMEK GEREKİYOR"

Mezgit balığı ile karıştırıldığını ve bu yüzden dikkatli olunması gerektiğini belirten şef Uekusa, "Balon balığının çok fazla çeşidi var En çok kağıt gibi ince kesiliyor ve çiğ olarak tüketiliyor. Japonya'da yapan çok usta var ama Türkiye'de bunu yapan yok, diye biliyorum. Tanesi 700-800 lira zaten. Fiyatı da çok yüksek. Japonya'da temizlemesi zor olduğu için işçilik de alıyorlar. Mezgit balığı ile balon balığı şekil olarak benziyor ancak balon balığı zehirli. Çok dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.

Somalı Betül'ün pilotluk hayali gerçek oluyor
GÜNDEM
Somalı Betül'ün pilotluk hayali gerçek oluyor

"ZEHİRLİ VE SALDIRGAN DA OLABİLİYOR"

Türkiye denizlerinde de görülen bu tehlikeli balığa dokunmak bile zehirlenmeye yetiyor. Balıkçı Erdal Can, bir balıkçı arkadaşının bu balığa dokunması sonucunda zehirlendiğini dile getirdi.

  • Can, "Dün bir balıkçı arkadaşımızın eline battı. Eli, diğer elinin 1,5 katına çıkacak kadar şişti. Tek tük tuttuğumuz balıkların arasından çıkıyor. Fark ettiğimiz an hemen denize atıyoruz. Zehirli ve saldırgan da olabiliyor" dedi.

Balıkçı Onur Can, da "Biz balon balığını satmıyoruz. Yenilecek bir balık değil. Zehirli bir balık. Dokunduğunuz zaman bile elinizi şişiriyor. Kendisini de savunmak için karın bölgesinden şişiyor. Biz tezgahlarımızda yer vermiyoruz bu balığa" ifadelerini kullandı.

Balon balığının 'ilaç için' ihraç edileceği haberi balıkçıları sevindirdi: Günde 1000 TL kazandıracak
EKONOMİ
Balon balığının 'ilaç için' ihraç edileceği haberi balıkçıları sevindirdi: Günde 1000 TL kazandıracak
Abone Ol Google News
Lebron: Yüzüklerin Efendisi

Lebron: Yüzüklerin Efendisi

Babasız büyüyen Lebron'un 16 yaşından bugünkü şampiyonluk hikayesi.
Elinde kemane dilinde türkü

Elinde kemane dilinde türkü

​Sesiyle gönülleri fetheden Eren, müzik için köy köy geziyor.
PKK diyemediler: BBC Türkçe ve DW yangınların failini görmezden geldi

Komutan<br>öldürüldü askerler kaçtı

Komutan
öldürüldü askerler kaçtı

​Ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ağır darbe.
Yüz yüze eğitim başladı

Yüz yüze eğitim başladı

​Yüzbinlerce öğrenci için ilk zil bu sabah çaldı.
Altı kez sallandı!

Altı kez sallandı!

​Ege Denizi'nde peş peşe korkutan depremler.
Rumlar<br>sınıra saldırdı

Rumlar
sınıra saldırdı

​Olayı duyan Türk halkı bölgeye akın etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.