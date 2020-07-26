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Hayat Türkiye tarih yazıyor diğerleri tarih satıyor Siyonist Arapların hüzünlü günü
AKTÜEL

Türkiye tarih yazıyor diğerleri tarih satıyor : Siyonist Arapların hüzünlü günü

Ayasofya’daki Cuma namazı Arap dünyasındaki gazeteci, yazar ve akademisyenleri de heyecanlandırdı. Katar Üniversitesi Körfez Araştırmaları Merkezi Müdürü Mahcub Zuveyri: Türkiye, tarihini yeniden geri getirerek bir tarih yazıyor. Diğerleri ise tarih satıyor, coğrafya satıyor, gelecek satıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayasofya Camii'nde ilk cuma namazı
Ayasofya Camii'nde ilk cuma namazı

Arap akademisyen, yazar, gazeteci ve aktivistler, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılması karşısındaki memnuniyetlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla duyurdu.

Arap akademisyen, gazeteci ve yazarlar, sosyal medya hesaplarından, “Ayasofya”, “Ayasofya Camisi”, “Ayasofya camidir”, “Ayasofya müze değil camidir” etiketleriyle çok sayıda paylaşımda bulundu.

Katarlı yazar Cabir el-Harami Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ayasofya-i Kebir Camii’nde 86 yıl aranın ardından ilk cuma namazının kılındığı günü “Allah’ın günlerinden bir gün” olarak nitelendirerek, İslam toplumlarının kılınan cuma namazını gözyaşları, huşu ve iştiyakla takip ettiğini söyledi.

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ÜMMETİN UYANIŞINA VESİLE OLACAK

Kuveytli yazar Nasır el-Usaymi de Ayasofya-i Kebir Camii’nin ibadete açılmasının dini ve siyasi anlamının derin olduğunu belirterek, “Ayasofya sadece camiden ibaret değildir. Ayasofya tarihtir. Ve belki Ayasofya’nın ibadete açılması ümmetin uyanışı ve kurtuluşuna vesile olacaktır. Allah’ım İslam’ı ve Müslümanları izzetli kıl” ifadelerini kullandı.

SİYONİST ARAPLARIN HÜZÜNLÜ GÜNÜ

Katar Üniversitesi Körfez Araştırmaları Merkezi Müdürü Mahcub Zuveyri de “Türkiye, tarihini yeniden geri getirerek bir tarih yazıyor. Diğerleri ise tarih satıyor, coğrafya satıyor, gelecek satıyor. Ayasofya...” paylaşımında bulundu.

Katarlı yazar Fehd el-İmadi de paylaşımında “Ayasofya’dan ezan sesleri yükselince... Siyonist Arapların hayatında hüzünlü bir gün...” ifadelerini kullandı.

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SANKİ FETİH GÜNÜ

Kuveytli akademisyen Hakim el-Mutayri, Ayasofya’nın 86 yıldan sonra sanki ilk kez ibadete açılmışçasına Müslümanların akınına uğradığını ve bu durumun Ayasofya için ikinci bir fetih olduğunu ifade etti.

Mısırlı gazeteci Mutez Matar da “Sanki ‘Fetih’ günü... Binlerce insan tekbirlerle Ayasofya’nın yakınında bir yer bulabilmek için yarışıyor. İnsanlar birbirine sanki ilk kez söylermiş gibi ‘Cumanız mübarek olsun’ diyor. Konstantiniye’yi fetheden Fatih’in ruhuna selam olsun. Emin olan rehber hazreti Muhammed’e salat ve selam olsun.”

Ayasofya'da sabah namazı: Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın etti
FOTOĞRAF 9
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Ayasofya'da sabah namazı: Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın etti
86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hazırlıklar ve güvenlik önlemleri dolayısıyla vatandaş girişine kapatıldı. Ancak gece boyu Ayasofya çevresinde bekleyen vatandaşlar sabah namazını hep birlikte kıldı.


KARANLIK GECEYE BİR MUM YAKILDI

Yemenli insan hakları aktivisti İsam el-Ahmedi batının kışkırtmaları ve dış prangalardan kurtulmak adına Türkiye’nin yaptığının cesur bir adım olduğunu kaydetti. Bunun İslam dünyasına yeni bir ruh verme anlamına geldiğini belirten Ahmedi, “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılması İslam dünyasının yaşadığı karanlık bir geceye mum yakmak demektir” şeklinde konuştu.

Tanınmış blog yazarı Tesnim el-Kavvas da “Türkiye Cumhurbaşkanı kalplerimizi sevindirdi, Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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Erdoğan’dan Ayasofya Camii’nde Kur’an tilaveti
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Erdoğan’dan Ayasofya Camii’nde Kur’an tilaveti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde kılınan ilk Cuma namazında Aşr-ı Şerif okudu.


İmran Han’dan Ayasofya kutlaması

İmran Han
  • Pakistan Başbakanı İmran Han, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılması dolayısıyla Türkiye’yi kutladı. Han, önceki akşam geç saatlerde Twitter’dan yaptığı açıklamada, Ayasofya-i Kebir Camii’nde 86 yıl aranın ardından ilk ibadetin yapıldığı bu tarihi günde Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kutladığını bildirdi. Aralarında Pakistan Cemaat-i İslami Partisi (JI) lideri Siracül Hak, Pencap Başbakanı Osman Buzdar ve çok sayıda Pakistanlı milletvekilinin de bulunduğu siyasetçiler de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılmasından dolayı sosyal medyada memnuniyetlerini ifade eden mesajlar paylaştı.

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