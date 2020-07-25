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Teknoloji Twittera abonelik modeli Twitter artık paralı mı olacak?
SOSYAL MEDYA

Twitter artık paralı mı olacak? ​

Twitter’a abonelik modeli: Twitter artık paralı mı olacak?

Twitter CEO’su Jack Dorsey’den ücretli üyelik açıklaması geldi. Ücretsiz bir platform olan Twitter geçtiğimiz günlerde ücretli abonelik modeli için ilk adımı atmıştı. Dorsey’den paralı aboneliğe ilişkin açıklama geldi. Dorsey yıl sonuna kadar birkaç farklı ücretli üyelik modelini deneyeceklerini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

FARKLI OPSİYONLAR SUNACAK

lSosyal medya platformu Twitter’ın kurucusu ve CEO’su Jack Dorsey merakla beklenen ücretli üyelik modeline ilişkin açıklama yaptı. Reklam gelirleri ciddi oranda düşen şirketin CEO’su Dorsey birkaç farklı model üzerinde durduklarını belirtti. Dorsey modellere ilişkin detay vermekten kaçınsa da yıl sonuna kadar farklı üyelik modellerine ilişkin birkaç deneme gerçekleştireceklerini söyledi.

YATIRIMCILAR MEMNUN DEĞİL

lOn milyonlarca aktif kullanıcısına rağmen söz konusu gelir sağlamak olunca yatırımcılarını bir türlü memnun edemeyen Twitter çareyi bir kez daha ücretli abonelik modelini denemekte buldu. CNN International’da yer alan habere göre, sosyal medya platformu bu modele geçmek için yeni bir departman kurdu.

GRYPHON PROJESİ

lBu proje kapsamında iş ilanları da yayınlayan Twitter ‘Gryphon’ adı verilen proje kapsamında New York ofisinde çalışacak, abonelik platformunda görev alacak çalışma arkadaşları aradığı bilgisine yer verdi. ABD basınında çıkan haberler sonrası bir açıklamada bulunan Twitter sözcüsü söz konusu iş ilanının yeni özelliğin platforma entegre edileceği anlamını taşımadığı bilgisinin altını çizdi.

2017’DE DE DENEDİ

  • lBu Twitter’ın platforma ücretli abonelik opsiyonunu eklemek için başlattığı ilk çalışma değil. Twitter 2017 yılında kullanıcıların ve küçük işletmelerin tweet’lerine erişimi arttırmak için abonelik modelini test etmişti. Bu proje kapsamında aylık 99 dolar ücret karşılığında ücretli üyelerin paylaşımlarının söz konusu hesabı takip etmeyen kişiler tarafından da görülmesi imkanı sunulması planlanıyordu. Ancak Twitter konu ile ilgili yaptığı anket sonrası projeyi rafa kaldırma kararı almıştı.

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