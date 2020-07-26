İlk namaz kimyalarını bozdu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a yönelik iftira kampanyası başlatıldı

Ayasofya’nın ibadete açılmasını hazmedemeyen ve tepkilerden çekindiği için ses çıkaramayanlar ‘Atatürk’e sığındı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı, okuduğu hutbeyi ‘Atatürk düşmanlığı’ ile itham ederek sosyal medyada linç etmek istediler.

Erbaş’ın Ayasofya müze yapılmadan önce 481 yıl devam eden kılıçla hutbeye çıkma geleneğini yeniden hayata geçirmesi de akıl dışı yorumlarla saptırıldı. Başta CHP ve İYİ Parti milletvekilleri olmak üzere çok sayıda isim Erbaş’ı çirkince ifadelerle hedef gösterdi.

HAYAT Akın akın Ayasofya: Ayasofya önündeki kalabalık gece gündüz hiç bitmiyor

TEHDİTLER SAVURDULAR

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel “...Ali Erbaş and olsun ki, o koltukta oturup Atatürk’e lanet okumanın bedelini ödeyeceksin” paylaşımında bulunarak Erbaş’ı açıkça tehdit etti. Erbaş’ı FETÖ’cü olmakla itham eden CHP Milletvekili Gürsel Tekin ise “... Bu ülkeye adaletin geldiği gün de hesap verecek. Kendisini şeyhülislam sanıyor. FETÖ yancısını bu rüyasından uyandıracağız” dedi.

OYNAT 01:13 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbe için minbere fethin sembolü kılıçla çıktı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da ilk namaz öncesi hutbeye fethin sembolü olan kılıç ile çıktı.



Osmanlı döneminin Fetih geleneğinde fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılırdı. Minberin giriş kısmına da kılıç konulurdu.



BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

ERBAŞ’A LANET OKUDULAR

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Erbaş’a lanet okuduğu paylaşımında, “... milli haysiyet ve şerefimizi koruyanlara, İstanbul’u ve tüm yurdu işgalden kurtaranlara her kim lanet okuyorsa, asıl ona lanet olsun!” dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da “Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bugün Atatürk’e lanet okuyarak, birilerine selam çakmış olabilir. Ama unutulmamalı ki; gün gelir bunun siyasi ve hukuki sonuçları olur” diyerek Erbaş’a tehditler savurdu.

REKLAM

GÜNDEM CHP'den Ayasofya tepkisi: Osmanlı hukukuyla Cumhuriyet'i yok saydınız

HAKARET YAĞDIRDILAR

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ “Allah’ın gazabı, Atatürk’e lanet okuyan omurgasız, milli kimliksiz, emperyalizmin ajanlarının üstüne olsun”, bir başka İYİ Partili Aytun Çıray ise “Atatürk’e lânet okuyan FETÖ’cü Adil Öksüz’ün jüri hocasını unutana lânet olsun” diyerek açıkça hakaret ettiler.

HAYAT Türkiye Düşünce Platformundan Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek: Ayasofya Kebir Camii Şerif açılışından rahatsız olanlar, hutbe üzerinden Diyanet İşleri Başkanı'na saldırıyor

GÜNDEM Alçaksınız, düşmansınız, İslamofobiksiniz: İslam düşmanlığına CHP de destek verdi

Haçlılarla saf tutuyorlar

Türkiye Düşünce Platformu, sosyal medyada lince maruz kalan Prof. Dr. Ali Erbaş’a destek verdi. Platform’dan yapılan açıklamada “Ayasofya’nın açılışından rahatsız olanlar, hutbe üzerinden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a saldırıyor. Bugün, Ayasofya’nın camiye çevrilmesine karşı çıkanlar, Ayasofya’yı yıkan, Konstantinapolis’i işgal eden Latin askerleri, Katolik Haçlı askerlerinin yanında saf tutuyorlar. Ayasofya’nın tekrar özüne dönmesinden rahatsız olanları ve Yunanistan’ın matem acısını derinden hissedenlerin şerrinden ülkemizi ve Biladi İslami korusun” denildi.