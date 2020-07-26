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Hayat İlk namaz kimyalarını bozdu Diyanet İşleri Başkanı Erbaşa yönelik iftira kampanyası başlatıldı
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a yönelik iftira kampanyası başlatıldı

İlk namaz kimyalarını bozdu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a yönelik iftira kampanyası başlatıldı

Milletin tepkisinden çekindikleri için Ayasofya’nın açılmasına itiraz edemeyenler hınçlarını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan çıkarıyor. Erbaş’ın hutbede “Atatürk’ü hedef aldığı” iftirasını atan CHP’li Özgür Özel, “Bedelini ödeyeceksin” diye tehdit savurdu. CHP ve İyi Partili bazı vekiller ile sosyal medyadaki troller de Erbaş’ı linç etmeye kalktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Erbaş
Ali Erbaş

Ayasofya’nın ibadete açılmasını hazmedemeyen ve tepkilerden çekindiği için ses çıkaramayanlar ‘Atatürk’e sığındı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı, okuduğu hutbeyi ‘Atatürk düşmanlığı’ ile itham ederek sosyal medyada linç etmek istediler.

Erbaş’ın Ayasofya müze yapılmadan önce 481 yıl devam eden kılıçla hutbeye çıkma geleneğini yeniden hayata geçirmesi de akıl dışı yorumlarla saptırıldı. Başta CHP ve İYİ Parti milletvekilleri olmak üzere çok sayıda isim Erbaş’ı çirkince ifadelerle hedef gösterdi.

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TEHDİTLER SAVURDULAR

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel “...Ali Erbaş and olsun ki, o koltukta oturup Atatürk’e lanet okumanın bedelini ödeyeceksin” paylaşımında bulunarak Erbaş’ı açıkça tehdit etti. Erbaş’ı FETÖ’cü olmakla itham eden CHP Milletvekili Gürsel Tekin ise “... Bu ülkeye adaletin geldiği gün de hesap verecek. Kendisini şeyhülislam sanıyor. FETÖ yancısını bu rüyasından uyandıracağız” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbe için minbere fethin sembolü kılıçla çıktı
OYNAT 01:13
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbe için minbere fethin sembolü kılıçla çıktı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da ilk namaz öncesi hutbeye fethin sembolü olan kılıç ile çıktı.

Osmanlı döneminin Fetih geleneğinde fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılırdı. Minberin giriş kısmına da kılıç konulurdu.


ERBAŞ’A LANET OKUDULAR

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Erbaş’a lanet okuduğu paylaşımında, “... milli haysiyet ve şerefimizi koruyanlara, İstanbul’u ve tüm yurdu işgalden kurtaranlara her kim lanet okuyorsa, asıl ona lanet olsun!” dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da “Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bugün Atatürk’e lanet okuyarak, birilerine selam çakmış olabilir. Ama unutulmamalı ki; gün gelir bunun siyasi ve hukuki sonuçları olur” diyerek Erbaş’a tehditler savurdu.

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HAKARET YAĞDIRDILAR

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ “Allah’ın gazabı, Atatürk’e lanet okuyan omurgasız, milli kimliksiz, emperyalizmin ajanlarının üstüne olsun”, bir başka İYİ Partili Aytun Çıray ise “Atatürk’e lânet okuyan FETÖ’cü Adil Öksüz’ün jüri hocasını unutana lânet olsun” diyerek açıkça hakaret ettiler.

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Haçlılarla saf tutuyorlar

  • Türkiye Düşünce Platformu, sosyal medyada lince maruz kalan Prof. Dr. Ali Erbaş’a destek verdi. Platform’dan yapılan açıklamada “Ayasofya’nın açılışından rahatsız olanlar, hutbe üzerinden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a saldırıyor. Bugün, Ayasofya’nın camiye çevrilmesine karşı çıkanlar, Ayasofya’yı yıkan, Konstantinapolis’i işgal eden Latin askerleri, Katolik Haçlı askerlerinin yanında saf tutuyorlar. Ayasofya’nın tekrar özüne dönmesinden rahatsız olanları ve Yunanistan’ın matem acısını derinden hissedenlerin şerrinden ülkemizi ve Biladi İslami korusun” denildi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hutbeyi neden kılıçla verdi?
OYNAT 00:50
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hutbeyi neden kılıçla verdi?
Türkiye bugün tarihi bir güne şahitlik etti. 86 yıl önce müzeye dönüştürülen Ayasofya, cami olarak yeniden ibadete açıldı. Sabah saatlerinden itibaren mahşeri kalabalığın olduğu Ayasofya'da hafızlardan silinmeyecek anlar yaşandı. Bunlardan biri Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbe vermek için minbere elinde kılıçla çıkması ve elinde kılıçla hutbe vermesiydi. Peki hutbe neden kılıçla verildi? Osmanlı döneminin Fetih geleneğinde fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılırdı. Minberin giriş kısmına da kılıç konulurdu.


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