Hayat Türkiye yasta
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Türkiye yasta

İdlib’de görev yapan 33 askerimizin rejim güçleri tarafından şehit edilmesi Türkiye’yi yasa boğdu. Acı haberlerin ardından İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde düzenlenmesi planlanan birçok etkinlik gerçekleşmeyecek. Şehir tiyatroları, belediye etkinlikleri, Yeşilay Haftası kapsamında planlanan faaliyetler, Sarıkamış Rallisi, Güçlü Kadınları Ödül Töreni iptal edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı da tüm sanatsal faaliyetlerine 3 gün süreyle ara verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İdlib’de görev yapan 33 askerin, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olmasının ardından İstanbul’da planlanan birçok etkinlik iptal edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen tüm kültür sanat etkinliklerinin 3 gün süreyle iptal edildiği bildirildi. Buna göre, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda (CRR) bugünkü Monica Molina ile yarınki Gypsy Devils Orchestra konserleri gerçekleşmeyecek. İBB Şehir Tiyatrolarında bugün yetişkin oyunlarının hiçbiri sahnelenmeyecek. Dün 46’ncısı düzenlenecek Altın Kelebek ödül töreni de iptal oldu. Yapı Kredi Kültür Sanat’ta bugün yapılması planlanan “Yaşar Kemal Anısına” etkinliğinin de iptal edildiği duyuruldu.

TİYATROYA 3 GÜN ARA

Beşiktaş, Ümraniye, Fatih, Üsküdar, Ataşehir Sultanbeyli ve Eyüp belediyeleri tarafından da 3 gün süreyle etkinlikleri iptal edildi. Zeytinburnu Belediyesi,bugün ve 1 Mart’ta gerçekleşecek Nağmedar dinletilerini iptal etti. İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), bugün Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi’ndeki “Napolitan Konseri” ile yarın sahnelenmesi planlanan “Üç Silahşor” gösterisinin iptal edildiğini duyurdu. Büyükçekmece Belediyesi de dün için planlanan “Şişman Güzeldir” tiyatro oyununu iptal etti. Bahçelievler Belediyesi de tüm kültür ve sanat etkinliklerinin iptal edildiği duyurup şehitlere rahmet, ailelerine başsalığı diledi. Pendik Belediyesinin sosyal medya hesabında, hafta boyunca yapılması planlanan tüm konser programlarının iptal edildiği belirtildi. erek, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” paylaşımı yapıldı. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın (İDSO), Caddebostan Kültür Merkezi’nde bugün verilecek konseri de iptal edildi. Ferhat Göçer’in bu akşam Maslak Uniq Hall’de sahnelenecek “Aldırma Gönül” oyunu, 31 Mart’a ertelendi. Kerem Alışık, Kaan Taşaner ve İştar Gökseven’in rol aldığı “Esaretin Bedeli” oyununun yarın akşamki gösterimi, 4 Nisan’da gerçekleşecek.

KIŞ FESTİVALLERİ İPTAL

Yeşilay da İdlib’de yaşanan hain saldırı nedeniyle “Yeşilay Haftası” kapsamında, 1-7 Mart’ta yapılması planlanan tüm etkinlik ve iletişim faaliyetlerinin de iptal edildiğini bildirdi. Bugün düzenlenmesi planlanan ve Emine Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek “TİM İhracatın Güçlü Kadınları Ödül Töreni” de ileri bir tarihe ertelendi. Antalya’nın fethinin 813. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek bazı etkinlikler iptal edildi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, bugün Kars’ta düzenlenmesi planlanan Türkiye Ralli Şampiyonası 1. ayak yarışı olan Sarıkamış Rallisi’nin iptal edildiğini açıkladı. Ağrı’daki “1. Balık Gölü Kış Festivali” iptal edildi. Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul da ileri bir tarihe ertelendi. Haluk Levent de konserlerini iptal etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısıyla 33 Mehmetçiğin şehit olması sebebiyle tüm sanatsal faaliyetlerine 3 gün süreyle ara verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, sanatsal faaliyetlerine 3 gün süreyle ara verdiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

  • “Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu Mehmetçiklerimizin şehit olması sebebiyle Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğümüz ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüzün tüm sanatsal faaliyetlerine 3 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurur, aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet dileriz.”

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