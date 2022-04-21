Türkiye’de 23 milyon çocuk var

Türkiye’nin, geçen yıl sonu itibarıyla çocuk nüfusu, ülke nüfusunun yüzde 26,9’unu oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yıl sonu verilerine göre, ülke nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi iken bunun 22 milyon 738 bin 300’ünü yani yüzde 26,9’unu çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusun yüzde 51,3’ünü erkek, yüzde 48,7’sini kız çocuklar oluşturdu.

0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5’ini oluştururken bu oran 1990’da yüzde 41,8 ve 2021’de yüzde 26,9 oldu. Nüfus projeksiyonlarına göre, çocuk nüfus oranının 2025’te yüzde 26,6, 2030’da yüzde 25,6, 2040’ta yüzde 23,3, 2060’ta yüzde 20,4 ve 2080’de yüzde 19 olacağı öngörüldü. AB üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları ise %18,2 oldu.

EN FAZLA ÇOCUK ŞANLIURFA’DA

Geçen yıl en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüzde 45,2 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu il ise yüzde 17,3 Tunceli. Eğitim verilerine göre, ilkokul seviyesinde net okullaşma oranı 2020/21 öğretim yılında yüzde 93,2, ortaokul seviyesinde yüzde 88,9 ve ortaöğretim seviyesinde yüzde 87,9 olarak belirlendi. Eğitim kademesi ve cinsiyete göre okul tamamlama oranlarına bakıldığında yıllara göre bir artış gözlendi.

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İlkokul tamamlama oranı 2015/16 eğitim ve öğretim döneminde yüzde 98 iken bu oran 2020/21 eğitim ve öğretim döneminde yüzde 98,6 oldu. Ortaokul tamamlama oranı 2015/16 eğitim ve öğretim döneminde yüzde 93,7 iken bu oran 2020/21 eğitim ve öğretim döneminde yüzde 97,1 olarak belirlendi. Ortaöğretim tamamlama oranı ise yüzde 59,7’den yüzde 73,2’ye çıktı. Çocuk yaşta evlenme oranları ise yüzde 2,3’e geriledi.

‘Miraç’ ve ‘Asel’ popülerleşti

Doğum istatistiklerine göre, 2020’de canlı doğan bebek sayısının 1 milyon 112 bin 859 olduğu belirlendi. Doğan bebeklerin 570 bin 892’sinin erkek, 541 bin 967’sinin ise kız oldu. En popüler erkek isimleri geçen yıl, Yusuf, Alparslan ve Miraç, en popüler kız bebek isimleri ise Zeynep, Elif ve Asel oldu. Türkiye’de geçen yıl 0-17 yaş grubundaki çocuklarda en çok kullanılan erkek çocuk isimlerinin Yusuf, Mustafa ve Mehmet, kız çocuk isimlerinin ise Zeynep, Elif ve Yağmur olduğu görüldü.

Her gün 3 saat oyun başındalar

İnternet kullanım oranı, 6-15 yaş grubundaki çocuklar için 2013’te yüzde 50,8 iken 2021’de yüzde 82,7 oldu. Dijital oyun oynadığını belirten bu yaş grubundaki çocukların yüzde 94,7’sinin hemen her gün veya haftada en az bir defa olmak üzere düzenli olarak dijital oyun oynadığı görüldü. Günlük ortalama oyun oynama süresi 3 saati buldu. Çocukların yüzde 54,3’ü savaş oyunu oynadığını belirtti. Bunu yüzde 52 ile macera/aksiyon, yüzde 41,8 ile strateji izledi.

FOTOĞRAF 13 TÜİK Türkiye'nin nüfus haritasını açıkladı. TÜRKİYE'NİN NÜFUSU NE KADAR?<br><br>2021 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye'nin yeni nüfusu 84 milyon 680 bin 273 oldu.<br><br> ERKEK VE KADIN NÜFUSU NE KADAR?<br><br>Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi olarak belirlendi. Diğer taraftan Türkiye'nin en genç nüfusa sahip illeri ve en yaşlı nüfusa sahip illeri de belli oldu. EN GENÇ NÜFUSA SAHİP İLİMİZ ŞANLIURFA<br><br>illere göre dağılımına bakıldığında, en düşük ortanca yaş oranı 20,6 olan Şanlıurfa en genç nüfusa sahip ilimiz oldu. Şırnak yaş oranı 21,6 ile 'en genç nüfusa sahip 2. şehir oldu. Şanlıurfa ve Şırnak'ı yaş oranı 22,7 ile Siirt takip etti. En genç 3 ilimiz bu kentlerimiz oldu. EN YAŞLI İL SİNOP<br><br>Diğer yandan Sinop'un 41,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Sinop'u yine Karadeniz'deki başka ilimiz Kastamonu 41,2 ile izledi. Ortanca yaşı 41 ortalamaya sahip iki ilimizden biri Balıkesir oldu. Balıkesir'le birlikte Giresun'un da ortalaması 41. En yaşlı kentlerimiz işte bu saydığımız iller olarak belirlendi. Türkiye'nin 'en yaşlı' ve 'en genç' şehirleri hangileri? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye 2021 nüfusu 1 milyon 65 bin 911 kişi arttı. 2021 yılında nüfus 84 milyon 680 bin 273 olarak belirlendi. Türkiye'de vatandaşların ikamet ettikleri adresin kayıtlı olduğu ilçe ve illere göre önemli değişiklikler yaşandı. Türkiye'nin nüfusu en genç illeri ve en yaşlı kentleri de ortaya çıktı. Peki bu iller hangileri? İşte TÜİK verilerine göre Türkiye'nin nüfusu en genç illeri ve en yaşlı kentleri şöyle... BiP'te paylaş

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