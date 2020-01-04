Türkiye’de dünyaya gönül köprüleri

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2019 yılında İslami ve insani hizmet çalışmaları yaptığı 35 ülkede cami, mescit, medrese ve su kuyusu açarak, acil yardım, ramazan ve kurban organizasyonu gerçekleştirdi. “Muhabbetle birlikte insanlığa hizmete” sloganıyla faaliyetlerine istikrarlı bir şekilde devam eden İDDEF, hayırseverlerin bağışlarıyla dünyanın dört bir yanındaki yoksul ve mazlum kimselere eğitim ve yardım desteği sağladı.

Nihai amacı İslam dünyasına eğitim hizmeti olan İDDEF’ten 2019 faaliyetleriyle ilgili yapılan açıklamada, Türkiye’den tüm dünyaya kurulan ilim ve hayır köprüsüyle yardıma muhtaç insanlara ulaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada, “İDDEF olarak, kıymetli bağışçılarımızın destekleriyle her yıl daha fazla insana ulaşma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Nihai hedefimiz olan İslami eğitim çalışmalarıyla birlikte dünyanın dört bir yanında eğitime ulaşamayan çocuk ve gençlerimizi eğitimle buluşturduk. 31 ülkedeki 63 medresemizde ilim ve hafızlık dersi alan 6 bin talebemize eğitim vermeye devam ediyoruz. Acil yardım çalışmalarımızla savaş ve afet mağduru kardeşlerimizin yaralarını sarıyoruz. Tüm hayırsever bağışçılarımıza gönülden teşekkür ederiz” denildi.

KURBAN ORGANİZASYONU

İDDEF

Tüm yıl süren adak, akika, şükür ve ruhuna kurbanlarını gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın yanında Kurban Bayramı’nda da vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. “Paylaş Kurbanını Kardeşinle” sloganıyla düzenlenen 2019 Kurban Bayramı organizasyonunda Afrika, Asya ve Balkanlar’daki 33 ülke 253 bölgede 52 bin 265 hisse kurban kesilerek 2,3 milyon yoksul kimsenin hanesine kurban bereketi taşındı. İDDEF ekipleri tarafından bölgelerde kayıt altına alınan kesim videoları bağışçılara ulaştırıldı.

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EĞİTİM SEFERBERLİĞİ

İDDEF

İslam dünyasının en büyük sorununun eğitim olduğunu bilerek iki ana çalışma modeli üzerine kurduğumuz medrese eğitimi ve tebliğ çalışmalarıyla ilim halkalarını her geçen gün büyütmeye devam ediyoruz. Dünyanın dört bir yanında başlattığımız eğitim seferberliği kapsamında 2019 faaliyetlerimizi 31 ülkede, 63 medrese ve 17 mescitte, 6 bin talebe ve 197 hoca ile sürdürdük. 2009-2019 yılları arası 1355 talebe icazet alıp mezuniyet belgesi alırken, 470 talebe ise hafız olarak mezun oldu.

KALICI ESER

Sürdürülebilirlik ve kalıcılık kapsamında mazlum coğrafyalara yeni adımlar atarak çalışma ilke ve hizmetlerimiz kapsamında yeni medrese ve mescitler inşa ediyoruz. İlim tahsil eden talebelerin temiz, rahat ve güvenli bir ortamda İslami ilimler ve hafızlık okuması için hayırseverlerin bağışlarıyla 2019 yılında kalıcı eser olarak 2 cami, 2 medrese ve 3 mescit inşa edildi. Ayrıca “tadilat” projesi kapsamında bazı kırsal yerleşim yerlerindeki hasarlı durumdaki mescitler onarıldı.

SU KUYULARI

İDDEF

‘Damlaya Damlaya Umut Olur’ kampanyası ile 2019 yılında Asya’da 548, Afrika’da 154 olmak üzere 702 su kuyusu açıldı. Açılan su kuyularından 300 bine yakın kişi temiz ve tatlı içme suyu ihtiyacını gidererek faydalandı. Şu ana kadar açılan su kuyusu sayısı 2 bin 111’i bulurken, 1 milyona yakın kişi istifade etmeye devam ediyor.

ACİL YARDIM

2019’da son 10 yılın en büyük sel felaketini yaşayan Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya’daki mağdur kimseler için ‘Kamboçya’ya Acil Yardım’ kampanyası kapsamında 1000 aileye kumanya ulaştırıldı. İç savaş ile birlikte dünyanın en büyük insani krizini yaşayan Yemen’de 7 bin 850 aileye kumanya ve battaniye yardımı sağlandı. Suriye’de savaş mağduru kimseler için kumanya yardımları dağıtıldı. İran’daki sel felaketiyle büyük yara alan Bender Türkmen’i 1000 aileye hayırseverlerin kumanya yardımları ulaştırıldı.

RAMAZAN YARDIMLARI

İDDEF

‘Sofrada Tuzun Olsun’ sloganıyla gerçekleştirilen 2019 Ramazan yardım çalışmaları kapsamında hayırseverlerin desteğiyle 33 ülke 106 bölgede 450 bin kişi için iftar sofrası kuruldu. Gerçek ihtiyaç sahibi 32 bin aileye kumanya, 10 bin çocuğa ise bayramlık dağıtıldı. 35 bin zekat yoksul, talebe ve yetime bağışçıların emaneti olan zekat ve fitreler tek tek teslim edildi. Suriye, Yemen ve Gazze gibi acil yardım bölgelerinde ise 56 bin kişiye zekat, fitre, gıda kolisi ve sıcak yemek dağıtılarak, iftar verildi.