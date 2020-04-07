Hayat Türkiyede evde kalış yüzde 17 arttı İşe yüzde 45 daha az gidildi
AKTÜEL İNTERNET

Türkiye'de evde kalış yüzde 17 arttı: İşe yüzde 45 daha az gidildi

Google, koronavirüs salgınının başlamasından bu yana ülkelerdeki hareketliliğinin nasıl değiştiğine ilişkin “Covid 19 Topluluk Hareketlilik Raporları”nı yayımladı. 131 ülkeyi kapsayan rapora göre, Türkiye’de işe gitme oranında yüzde 45’lik bir azalma görüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

“Covid 19 Topluluk Hareketlilik Raporları”nı yayımlayan Google, koronavirüs salgınının başlamasından bu yana ülkelerdeki hareketliliğinin nasıl değiştiğini gözler önüne serdi. 131 ülkeyi kapsayan rapora göre, Türkiye’de işe gitme oranında yüzde 45’lik bir azalma görüldü.

Google Maps verilerinden elde edilen raporda 16 Şubat-29 Mart günlerinde; iş yeri, perakende, market, eczane, park, istasyon ve konut gibi yerlerdeki hareketlilik değişimleri ülke ve zaman bazlı gözlemlenebiliyor.

Toplu taşıma kullanımı yüzde 71 azaldı

Rapora göre, Türkiye’de milli park, sahil, marina, park, plaza gibi alanlarda topluluk hareketliliği yüzde 58 azaldı. Metro, otobüs ve tren istasyonu gibi toplu taşıma alanlarındaki topluluk hareketliliği ise yüzde 71 azaldı.

Almanya'da parklarda yüzde 49, toplu taşıma istasyonlarında yüzde 68 azalma görüldü.

Market ve eczanelerdeki hareketlilik yüzde 39 düştü

Veriler marketler, özel gıda mağazaları, pazar alanları, eczane gibi alanlarda topluluk hareketliliğinin yüzde 39 azaldığını gösteriyor. Birleşik Krallık'ta bu alanlardaki azalma yüzde 46, İspanya’da ise yüzde 76 oranında.

İş yerlerindeki hareketlilik Türkiye’de yüzde 45, İtalya’da yüzde 63 azaldı

Rapordaki diğer bir veri, Türkiye’de iş yerlerindeki topluluk hareketliliğinin yüzde 45 azaldığını gösteriyor. İkamet edilen lokasyonlarda topluluk hareketliliği yüzde 17 artmış durumda. İtalya topluluk hareketliliği verileri; iş yerlerinde yüzde 63 azalmanın, ikamet yerlerinde topluluk hareketliliğinin de yüzde 24 artışın olduğuna işaret ediyor. görülüyor.

Hollandalılar, Fransızlara göre daha çok işe gitmiş durumda

Hollanda’ya bakıldığında; topluluk hareketliliğinin iş yerlerinde yüzde 35 azalıp, ikamet yerlerinde ise yüzde 11 arttığı görülüyor. Fransa'da ise iş yerlerinde yüzde 56 azalma mevcutken, ikamet yerlerindeki topluluk hareketliliğinin yüzde 18 artması dikkat çekiyor.

ABD, Türkiye’ye göre daha çok toplu taşıma kullandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde ise alışveriş ve eğlence alanlarında topluluk hareketliliği yüzde 47 düşmüş durumda. Raporda, ABD'de market ve eczanelerde topluluk hareketliliğinin yüzde 22 gerilediği görülüyor.

ABD'de toplu taşıma merkezlerinde topluluk hareketliliği yüzde 51, iş yerlerindeki topluluk hareketliliği yüzde 38 azalırken; ikamet yerlerindeki topluluk hareketliliğinin ise yüzde 12 arttığı görülüyor.

ABD’nin ilerisinde, AB’nin gerisindeyiz

Raporun konum geçmişlerini Google'ın görmesine izin veren kişilerin anonim verilerine dayanılarak hazırlandığını ifade eden Google SMB Premier Partnerı EG Bilişim Teknolojileri’nin CEO’su Gökhan Bülbül, “İnsanların iş yeri, ev, toplu taşıma alanları, park, market, eczane gibi lokasyonlardaki hareketlilik değişimlerini gösteren Covid-19 Topluluk Hareketlilik Raporu 131 ülkeyi kapsıyor. 29 Marta kadar olan verileri incelediğimizde, Türkiye’de hareketlilikteki azalmanın ABD ile kıyaslandığında daha yüksek oranda olduğunu görüyoruz. Hareketliliğimizi Avrupa ülkeleri ile kıyasladığımızda ise ortalamaya göre daha geride olduğumuzu söyleyebilirim” dedi.

Google SMB Premier Partnerı EG Bilişim Teknolojileri’nin CEO’su Gökhan Bülbül

AB'ye koronavirüsle mücadelede ortak mobil uygulama çağrısı
TEKNOLOJİ
AB'ye koronavirüsle mücadelede ortak mobil uygulama çağrısı

Vatandaşa mobil uygulama ile ulaşacaklar
TEKNOLOJİ
Vatandaşa mobil uygulama ile ulaşacaklar

Sosyal medyayı en etkili kullanan markalar belli oldu
TEKNOLOJİ
Sosyal medyayı en etkili kullanan markalar belli oldu

Günümüzün yarısını internette geçiriyoruz
TEKNOLOJİ
Günümüzün yarısını internette geçiriyoruz

Uzmanına sorduk: Zoom uygulaması öğretmenlerden habersiz ücret mi kesiyor?
TEKNOLOJİ
Uzmanına sorduk: Zoom uygulaması öğretmenlerden habersiz ücret mi kesiyor?
Abone Ol Google News
Kontrolü sağladık

Kontrolü sağladık

​Avrupa'da koronavirüse karşı ilk zafer ilanı.
Koronavirüs için yeni önlem

Koronavirüs için yeni önlem

​Bakan Selçuk açıkladı: Evsizlere konaklama projesi başlıyor
Dilinde tüy bitenpolisten yeni yöntem

Dilinde tüy biten
polisten yeni yöntem

Ekip arabasının üstüne dijital led tabela yerleştirildi.
25 bin kişiyi<br>işe alacaklar

25 bin kişiyi
işe alacaklar

Onlarca şirket işten çıkarmama sözü veriyor.
Hastalara yakın takip!

Hastalara yakın takip!

​Koronavirüs hastalarının yüzde 96'sı evlerde tedavi ediliyor.
Büyük<br>tehlike saçıyor

Büyük
tehlike saçıyor

​Koronavirüs ile mücadelede korkutan uyarı.
Çok büyük bir yanlıştı

Çok büyük bir yanlıştı

İtalya'da görev yapan Türk doktordan kritik uyarı.
Karantinadan askere

Karantinadan askere

​Yıldız futbolcu 4 haftalık askerlik görevini yapacak.
Ödemeler<br>bugün başlıyor

Ödemeler
bugün başlıyor

​12 milyon emekliye bayram ikramiyesi verilecek.
Yaşlı babasını kaçırmaya çalıştı

Yaşlı babasını kaçırmaya çalıştı

​Kontrol noktasında ateşi yüksek çıkınca ortalığı karıştırdı.
Dünya genelinde yasaklanmalı

Dünya genelinde yasaklanmalı

​Birleşmiş Milletler'den çok önemli koronavirüs çağrısı.
Irkçı, utanç verici,<br>korkunç

Irkçı, utanç verici,
korkunç

Dünya Sağlık Örgütü'nden Fransız doktorlara çok sert tepki.
Karantina<br> alanları genişliyor

Karantina
alanları genişliyor

Bir ilçe ile 3 köye daha giriş çıkışlar yasaklandı.
Trump'ı korona korkusu sardı

Trump'ı korona korkusu sardı

​Daha önce karşı çıktığı test için şaşırtan karar.
Çin'de bir ilk

Çin'de bir ilk

​Ocak ayından bu yana ilk kez virüs nedeniyle can kaybı yaşanmadı.
'Çığır açıcı' dediği ilaç ortalığı karıştırdı

'Çığır açıcı' dediği ilaç ortalığı karıştırdı

​Trump, koronavirüs için kullanılmasını istedi.
Küresel sistemi değiştiriyor

Küresel sistemi değiştiriyor

​Stratejik ürünleri artık herkes kendi ülkesinde üretecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.