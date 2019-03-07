Hayat Türkiyede güçlendiler
AKTÜEL

Türkiye’de güçlendiler

Türkiye’de yeni bir hayat kuran Suriyeli kadınların başarı hikayeleri dikkat çekiyor. Kimi Kızılay’ın yemek kursunda meslek edinirken kimi Türkçe öğrenip turistik mekanları tanıtıyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Necet Ahmet
Necet Ahmet

Türkiye’de yeni bir hayat kurup güçlenen Suriyeli kadınların başarı hikayeleri dikkat çekiyor. 2012’de Halep’te sığındıkları okulun da bombalanması nedeniyle 8 çocuğu, gelini, torunu, eşi ve kayınvalidesiyle ile Gaziantep’e gelen Necet Ahmet (49), tuttukları evde tüm eksiklerin Türk komşuları tarafından karşılanmasını unutamıyor. Türk Kızılayı Gaziantep Toplum Merkezi’nin mutfak kursuna kayıt olan Ahmet, şimdi sosyal medyada ürettiği pastaları satıyor.

KENDİ İŞİNİ KURDU

Fatma Kak

Dubai’de doğan ve evlendikten sonra Suriye’ye taşınan iki çocuklu Fatma Kak (28) 2017’de Türkiye’ye geldi. Önce Hatay’a oradan İstanbul’a geçen Kak, Sultanbeyli’de bulunun Kızılay Toplum Merkezi’nde Türkçe kursuna başladı. Kak, “Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi birçok ülkeden gelen turistlere otel, araç kiralama gibi hizmetler veriyorum ve turistik mekanları tanıtıyorum” dedi.

DİKİŞ ATÖLYESİNDE KURSA GİDİYOR

Abir Asi

Geçen yıl Türkiye’ye gelen 4 çocuk annesi Abir Asi (45), bir oğlunu Türkiye gelmesi konusunda ikna edemediğini ve oğlunun Zeytin Dalı Harekatı’nda vefat ettiğini söyledi. Ankara’da ikamet eden Asi, “Kızılay’ın dikiş kursuna kayıt oldum. Kendimi geliştirip meslek icra etmek istiyorum” diye konuştu.

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