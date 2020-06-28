Türkiye'de sapkın LGBT'yi destekleyen firmalar eşcinselliği meşrulaştırmaya çalışıyor

LGBT’yi (Lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel) normalleştirme ve yaygınlaştırmak için artık büyük firmalarda devreye girdi. Teknoloji, giyim ve yayıncılık gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalar sosyal medya üzerinden LGBT'yi özgürlük kisvesi altında açıkça destekleyerek eşcinselliği meşrulaştırmaya çalışıyor.

Sosyal medyadan gençleri hedef alıyorlar

CHP'li belediyelerin de zaman zaman LGBT'ye destekleri ardından özellikle firmaların da bu sürece dahil olması çocuklar ve gençleri bekleyen tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi. Gençlerin aktif olarak kullandığı sosyal medya üzerinden Siemens, Sel Yayıncılık, İletişim Yayınları, Ayrıntı Yayınevi, Can Yayınları, Decathlon, Nıvea, Çiçeksepeti, İz İletişim gibi büyük firmalar LGBT'ye açıkça destek veriyorlar.

Simens'in sosyal medya paylaşımı.

Bu gün LGBT akımının en büyük destekçisi markalar ve topluluklar trendler üstü olan bu toplum mimarlığının zeminini sosyal medyadan gençleri hedef alarak yapıyor.

İletişim Yayınlarının sosyal medya paylaşımı.

Sosyal medyada giderek yükseliyor

Temiz bir sicile sahip olmayan firmalar, son zamanlarda LGBT akımlarını destekleyerek toplumsal yapı üzerinde kalıcı hasarlar vermeye devam ediyor. Sosyal medyada yükselmeyi başaran cinsiyetsizlik akımı, erkek veya kadın kavramlarının yerine cinsiyetsiz bir yaklaşım trendini benimseyenlerin yeni gözdesi.

İz İletişim'in sosyal medya paylaşımı.

İslam'ı hedef almıştılar

Ramazan ayının ilk cuma hutbesinde zina ve eşcinsellik konusuna değinen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, LBGTİ lobisinin hedefi olmuştu. Ankara Barosu ve İzmir Barosu’nun başını çektiği bazı barolar ile bazı sözde sivil toplum kuruluşları hem emir ve yasakları vaaz eden Erbaş’a hem de İslamiyete alçakça ifadelerle saldırmıştı.