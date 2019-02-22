Türkiye'deki bu ormana insanların girmesi yasak

Hacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı, Yeşilırmak Deltası içerisinde 86 hektar ormanlık alan 35 hektar orman toprağı olarak adlandırılan açıklık alan olmak üzere 121 hektar alana sahip.

Hacıosman Ormanı, ihtiva ettiği zengin bitki ve hayvan topluluğu ile Avrupa çapında öneme sahip, nadir ve tehlikeye maruz bir subasar (alüvyal) orman özelliğine sahip olarak dikkat çekiyor.

Yeşilırmak Deltası içerisinde 86 hektar orman.

Ormandaki mantar varlığı

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar sonucunda Hacıosman Ormanı'nda 32 familyaya ait 72 mantar türü belirlendi. Bu 72 türden 20’sine Samsun çevresinde sadece bu ormanda rastlandığı ifade ediliyor. Belirlenen türler içinde 1 tür zehirli, 34 tür yenmez ve 31 türün de yenebilir özellikte olduğu tespit edildi.

Hacıosman Ormanı, ihtiva ettiği zengin bitki ve hayvan topluluğu ile Avrupa çapında öneme sahip.

Yılan varlığı oldukça fazla

Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilerinden alınan bilgiye göre, Hacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı’nda köstebek, kaplumbağa, yılan, su yılanı, kurbağa ve çeşitli ötücü kuşlar ile balıkçıl kuşlara rastlanmakta.

Saha içerisinde özellikle yılan varlığı fazla. Yeşilırmak Deltası geçmişte Karadeniz’in en büyük deltası durumunda iken deltanın büyük kısmı tarım alanlarına dönüştürüldü. Yaşam alanlarının gittikçe daralmasının ve bozulmasının doğal bir sonucu olarak, geçmişe oranla daha az yaban hayvanının sahada barındığı düşünülüyor.

Hacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı, bitki florası bakımından da çok zengin bir yapıya sahip. Bu ormanda ağaç katına ait 12 takson, çalı katına ait 30 takson ve ot katına ait 68 takson tespit edildi. Alanda kumul ve orman vejetasyon tipleri de bulunmakta.

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FOTOĞRAF 10 Geleneksel Tamamlayıcı ve Entegratif Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Murat Koç öncülüğünde yapılan çalışmalarda, Afyonkarahisar’ın İncehisar ilçesinde halk arasında havalotu olarak isimlendirilen bolanthus cinsine ait yeni bitki türü keşfedildi. Ekolog Prof.Dr. Ergin Hamzaoğlu ve moleküler biyolog Doç.Dr. İlker Büyük’ün katkılarıyla yürütülen çalışmalarda keşfedilen endemik bitkiye, Nobel ödüllü bilim insanı Prof.Dr. Aziz Sancar’a atfen bolanthus aziz-sancarii ismi verildi. Doç.Dr. Murat Koç, bolanthus grubunun 10 farklı türü bulunduğunu söyledi. Volkanik kayalar arasında buldukları bitkinin ise dünyada görülmemiş bir tür olduğunu anlatan Koç, keşfedilen bitkiyi Aziz Sancar’a atfetmek istediklerini belirtti. Koç, Oldukça dik duran bir bitkiydi ve aklımıza bilim camiasındaki duruşuyla Aziz Sancar geldi. Ekip arkadaşlarımızla 'Aziz Sancar' isminin bu türe yakışacağına karar verdik diye konuştu. Bundan sonraki süreçte bitkinin alternatif tıp alanında kullanılabilirliğini araştıracaklarını dile getiren Koç, İlaç olma potansiyeli yüksek ama değerleri ve sonuçları elde ettikten sonra net şeyler söyleyebiliriz. dedi. Rektör Prof. Dr. Metin Doğan ise merkezde 2015’ten beri ilaç materyalleri ve bitkisel tedavilerin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapıldığını söyledi. ﻿﻿Araştırmalar sırasında, bu uygulamalara uygun bir bitki türünün keşfedildiğini belirten Doğan, şunları kaydetti: Türk bilim insanlarının bu bitki türünü bulması gurur verici. Hem gelecek kuşaklara, gençlere örnek olması hem de dünyada Türk biliminin gelmiş olduğu noktayı göstermek açısından bitkiye Aziz Sancar’ın adını vermeyi uygun gördük. Bu, ülkemizi en iyi şekilde temsil eden bir bilim adamına vefa borcu olarak da düşünülebilir. Aziz Sancar kimdir? Prof.Dr. Aziz Sancar, hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde, 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmıştı. . Keşfettikleri bitkiye Aziz Sancar'ın adını verdiler Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi, Afyonkarahisar'da bulunan yeni bitki türüne, Nobel ödüllü bilim insanı Prof.Dr. Aziz Sancar'ın adını verdi. Rektör Prof.Dr. Metin Doğan "Türk biliminin geldiği noktayı göstermek açısından bitkiye Sancar'ın adını vermeyi uygun gördük. Bu, ülkemizi en iyi şekilde temsil eden bilim adamına vefa borcu olarak da düşünülebilir" dedi.

