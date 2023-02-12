Türkiye'deki depremzedeler için Bosna Hersek ve Sırbistan'ın yardımları sürüyor.

Türkiye'nin canını yakan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelere çeşitli ülkelerden yardımlar gönderiliyor. O ülkelerden olan Sırbistan ve Bosna Hersek'te de depremzedeler için yardım kampanyaları sürdürülüyor. Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde toplanan yardımın ilk kısmı deprem bölgesine gönderilirken, yardım etmek isteyenlerin büyükelçilikle irtibata geçebileceği ifade edildi.

"Dünyanın en insani ülkelerinden biri olan Türkiye'ye yardım gönderiyoruz"

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar, 7 kamyonluk yardım konvoyu hazırladı. Novi Pazar Kent Yönetimi ve bölgedeki insani yardım kuruluşlarının iş birliğinde toplanan yardıma ilişkin açıklamada bulunan Edin Kolasinac, önceki günlerde yola çıkan tırın Türkiye'ye ulaştığını, kalan 6 kamyonun ise kısa bir süre içerisinde hareket edeceğini söyledi. Dünyanın en insani ülkelerinden Türkiye'ye yardım gönderebildikleri için gurur ve memnuniyet duyduklarını belirten Kolasinac, "Çok büyük acı. Yaşananlar karşısında çok üzgünüm." dedi. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi cami önünde depremzedeler için kermes düzenlendi.

Suriye'deki depremzedelere de yardım edecekler

Gülbahar Derneğinden Hatice Kübra Dolaş, kermeste hem Türk hem de Bosna Hersekli kadınların yer aldığını ifade ederek, kermesten elde edilen gelirin AFAD'a gönderileceğini söyledi. Kermese ilginin oldukça yoğun olduğunu aktaran Dolaş, benzer bir kermesi Suriye'deki depremzedeler için de düzenleyeceklerini belirtti. Bosna Hersekli bir nine de kara gün için biriktirdiği parasını Türkiye'deki depremzedelere gönderdi.

Bosna Hersekli nine, birikimini depremzedelere gönderdi

Hafız Nedim Botic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Cuma namazı çıkışı bir nine yanıma gelip, 'Oğlum bu parayı al' dedi. Mendilini bana uzattı, içerisinde 500 avro vardı. 'Bu parayı kara gün için biriktirmiştim ancak yardıma ihtiyacı olan kardeşlerime gönderme kararı aldım' diye ekledi."











