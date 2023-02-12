|
Hayat

Türkiye'deki depremzedeler için Bosna Hersek ve Sırbistan'ın yardımları sürüyor

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından depremzedelere Batı Balkan ülkeleri Sırbistan ve Bosna Hersek'ten de yardımlar geliyor. Depremzedeler için oluşturulan kampanyalara halk yoğun katılım gösteriyor.

09:56 . 12/02/2023 Pazar
AA
Türkiye'deki depremzedeler için Bosna Hersek ve Sırbistan'ın yardımları sürüyor.

Türkiye'deki depremzedeler için Bosna Hersek ve Sırbistan'ın yardımları sürüyor.

Türkiye'nin canını yakan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelere çeşitli ülkelerden yardımlar gönderiliyor. O ülkelerden olan Sırbistan ve Bosna Hersek'te de depremzedeler için yardım kampanyaları sürdürülüyor. Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde toplanan yardımın ilk kısmı deprem bölgesine gönderilirken, yardım etmek isteyenlerin büyükelçilikle irtibata geçebileceği ifade edildi.

"Dünyanın en insani ülkelerinden biri olan Türkiye'ye yardım gönderiyoruz"

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar, 7 kamyonluk yardım konvoyu hazırladı. Novi Pazar Kent Yönetimi ve bölgedeki insani yardım kuruluşlarının iş birliğinde toplanan yardıma ilişkin açıklamada bulunan Edin Kolasinac, önceki günlerde yola çıkan tırın Türkiye'ye ulaştığını, kalan 6 kamyonun ise kısa bir süre içerisinde hareket edeceğini söyledi. Dünyanın en insani ülkelerinden Türkiye'ye yardım gönderebildikleri için gurur ve memnuniyet duyduklarını belirten Kolasinac, "Çok büyük acı. Yaşananlar karşısında çok üzgünüm." dedi. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi cami önünde depremzedeler için kermes düzenlendi.

Suriye'deki depremzedelere de yardım edecekler

Gülbahar Derneğinden Hatice Kübra Dolaş, kermeste hem Türk hem de Bosna Hersekli kadınların yer aldığını ifade ederek, kermesten elde edilen gelirin AFAD'a gönderileceğini söyledi. Kermese ilginin oldukça yoğun olduğunu aktaran Dolaş, benzer bir kermesi Suriye'deki depremzedeler için de düzenleyeceklerini belirtti. Bosna Hersekli bir nine de kara gün için biriktirdiği parasını Türkiye'deki depremzedelere gönderdi.

Bosna Hersekli nine, birikimini depremzedelere gönderdi

Hafız Nedim Botic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Cuma namazı çıkışı bir nine yanıma gelip, 'Oğlum bu parayı al' dedi. Mendilini bana uzattı, içerisinde 500 avro vardı. 'Bu parayı kara gün için biriktirmiştim ancak yardıma ihtiyacı olan kardeşlerime gönderme kararı aldım' diye ekledi."




#maraş
#bosna hersek
#sırbstan
1 saat önce
default-profile-img
Türkiye'deki depremzedeler için Bosna Hersek ve Sırbistan'ın yardımları sürüyor
Yeni Şafak deprem bölgesinde: Çadırlar kurulmuş gıda ve yemek dahil bütün eksiklikler ivedilikle tamamlanıyor
Adıyamanlı depremzede Mehmetçiği bağrına basarak yolcu etti
Gomis'ten enkazdan çıkarılan Ege'ye mesaj yolladı
Yunanistan Dışişleri Bakanı deprem bölgesini ziyaret etmek için Türkiye'ye geldi
Vatandaş can derdinde bunlar mal peşinde: Deprem fırsatçıları tutuklandı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.