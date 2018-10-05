Hayat Türkiyeden iki yeni bitki dünya literatüründe
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Türkiye'den iki yeni bitki dünya literatüründe

Şanlıurfa'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında keşfedilen damarlı iki bitki türünün dünya literatürüne girdiği bildirildi. Keşfedilen damarlı bu türlere 'Yıldırımhani' ve 'Halfetiensis' adı verildi ve dünya literatürüne kaydı ve tescili yapıldı.

Haber Merkezi AA
proje yaklaşık 3 yıl sürdü.
proje yaklaşık 3 yıl sürdü.

Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, yaptığı açıklamada, kurumları tarafından, alanında uzman akademisyen ve doğa gözlemcilerinin danışmanlığında yürütülen "Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi"nin tamamlandığını söyledi.

Yaklaşık 3 yıl süren proje kapsamında Şanlıurfa'da görülen bitki, memeli, kuş, iç su balığı ve sürüngen türlerinin, arazi ve literatür çalışmalarıyla tespit edildiğini anlatan Erdoğan, çalışmalar kapsamında iki yeni bitki türü de keşfedildiğine dikkati çekti.

Tescili yapıldı

Bu bitkilerin dünya literatüründe olmadığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Keşfedilen damarlı bu türlere 'Yıldırımhani' ve 'Halfetiensis' adı verildi ve dünya literatürüne kaydı ve tescili yapıldı. Şu anda bilimsel yayın için de çalışmalar tamamlandı. Raporlama çalışmaları tamamlanınca, yakında, kazandığımız bu iki türün duyurusu yapılacak. Dünya literatüründe tespit edilmemiş türlerin kayıt altına alındığı çalışmalar çok zor oluyor. Hocalarımız arazide yaptıkları tespitlerde önce dünyada tespit edilen türleri araştırıyor, daha sonra yeni bulgunun tür ve çeşitlerine bakılıyor. Yapılan çalışmalarda daha önceki bilim adamları tarafından tescili ve tanımlaması yapılmamış türlere yoğunlaşılıyor. Gerekçeler, raporlar ile literatüre dahil edilmesi için başvuru yapılıyor. Şu anda gerekli bütün işlemler tamamlandı."

Erdoğan, bitkilerin tespit sırasında dış görüntüsünden yaprak yapısına, tomurcuklarından çiçek özelliklerine kadar her bir santimetresinin ayrı ayrı işlemden geçtiğini dile getirdi.

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Yeni türlere de rastlandı

Projenin çok kapsamlı olduğunu ifade eden İsrafil Erdoğan, bu kapsamda daha önce Şanlıurfa'da yaşadığı bilinmeyen yeni kuş, sürüngen ve balık türlerine de rastlandığını vurguladı.

Arazi çalışmalarında kayıtlarda olan 186 kuş türünün tespit edildiğine değinen Erdoğan, "Avrupa taşkuşu, Türkmenistan örümcek kuşu, Akdeniz martısı ve Kap kumrusu olmak üzere bölgede yaşadığı bilinmeyen 4 yeni kuş türü de keşfedildi. Sürüngen uzmanları tarafından yapılan araştırmalarda da endemik olan Harran kertenkelesi, Basık burunlu köy yılanı ve Cüce yılanı tespit edildi. İç su balık uzmanları tarafından gerçekleştirilen araştırmalarda ise ilk kez kentte 4 yeni balık türüne rastlandı. Bunlar İnci balığı, Bıyıklı balık, Siraz balığı ve turna" diye konuştu.

Erdoğan, proje kapsamında, söz konusu yeni türlerin karşı karşıya kaldığı tehditler, alınması gereken önlemler ve türlerin izlenmesine yönelik yeni plan ve programların hazırlandığını sözlerine ekledi.

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