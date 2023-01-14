Hayat Türkiyenin bir yıllık kaza bilançosu 2 bin 282 can kaybı
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Türkiye’nin bir yıllık kaza bilançosu: 2 bin 282 can kaybı

Türkiye genelinde hayata geçirilen sıkı tedbirlere rağmen kuralları çiğneyen sürücüler 2022 yılında da yolları kan gölüne döndürdü. Resmi verilere göre ülke genelinde geçen sene meydana gelen 485 bin 48 kazada 2 bin 282 kişi hayatını kaybetti, 291 bin 151 kişi yaralandı. Bursa’da ise 2022 senesinde meydana gelen kazalarda 72 kişi hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi İHA
Türkiye’nin bir yıllık kaza bilançosu: 2 bin 282 can kaybı
Türkiye'nin kaza bilançosu açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, geçtiğimiz yılın kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Geçtiğimiz Aralık ayında ülke genelinde 41 bin 70 kazada 183 kişi öldü, 22 bin 172 kişi yaralandı.

2022’de yıl boyunca meydana gelen 485 bin 48 kazada 2 bin 282 kişi hayatını kaybetti, 291 bin 151 kişi yaralandı. Yıl boyunca vuku bulan kazalardan 203 bin 923’üne sürücü, 22 bin195’ine yaya, 901’ine yol ve 2 bin 750’sine yolcu kusurları sebebiyet verdi. Kırmızı ışık ihlali yapan 5 bin 691 sürücü de kazalara davetiye çıkardı. ’Taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere’ giren 5 bin 713 sürücü de onlarca ocağın sönmesine sebep oldu. Sene boyunca onlarca ocağın sönmesine sebep olan bin 801 yaralamalı ve ölümlü kazaya ise alkollü sürücülerin karıştığı tespit edildi. Hız tutkunu bin 822 sürücü de kazalara sebep oldu.
Ağustos ayında Gaziantep’te 2 İHA muhabirinin de hayatını kaybettiği otobüs kazası 16 kişiye mezar olmuştu. Aynı dönemde Mardin Derik’teki kazada da 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Kural tanımazlara ceza yağdı

Yılın 12 aylık döneminde kuralları çiğneyen sürücülere çeza yağdı. 4 bin 714 yayaya kuralları hiçe saydıkları için ceza yazılırken 23 bin 768 yolcuya da ceza kesildi. 3 milyon 908 bin 687 sürücüye çeşitli kural ihlalleri sebebiyle cezai işlem uygulanırken kent güvenliği kamerelarınca tespit edilen kural ihlalleri sebebiyle de 19 milyon 175 bin 738 araç plakasına ceza yazıldı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 213 bin 662 sürücü denetimlerde trafik polisine yakalandı. 1 milyon 314 bin 598 araç da çeşitli sebeplerden dolayı trafikten men edildi.

Bursa’da 72 can kabı

Kurallara uymayan sürücüler büyük şehirlerde de yüzlerce ölümlü trafik kazasına karıştı. Resmi verilere göre geçtiğimiz sene meydana gelen kazalarda Ankara’da 103, İstanbul’da, 129, İzmir’de 110 ve Bursa’da 72 kişi hayatını kaybetti. Bursa’da geçtiğimiz senenin son ayı olan Aralık’ta 572 yaralamalı kaza meydana geldi. Bu kazalar sonucu kentte 5 kişi hayatını kaybederken yaralanan 840 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehirde yıl boyunca 7 bin 209 yaralamalı kaza meydana geldi. 72 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken 8 bin 519 kişi de yaralandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu.

Tekirdağ’daki kazada can pazarı yaşandı: Bir ölü 20 yaralı
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Kaza, saat 21.00 sıralarında Çorlu’nun Türkgücü Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
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Ersan Sansu (22) yönetimindeki 34 EC 8466 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Nuri Ortaca yönetimindeki fabrika işçilerini taşıyan 59 S 1877 plakalı servis midibüsü ile kafa kafaya çarpıştı.
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Hatalı şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada her iki aracın da ön kısmı büyük hasar gördü.
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Can pazarının yaşandığı kazadan sonra ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Kazada yaralanan 21 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi başta olmak üzere ilçedeki hastanelere götürüldü.
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Kazayı haber alan yaralı yakınları da hastanelere giderek, yaralılar hakkında bilgi almaya çalıştı.
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Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Ersan Sansu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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Sansu’nun yapılan ilk incelemesinde ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk de kaza yerine gelerek incelemede bulundu. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Tekirdağ’daki kazada can pazarı yaşandı: Bir ölü 20 yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde fabrika servis midibüsü ile sürücüsünün ehliyeti olmadığı belirtilen kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.

Diyarbakır'da yolcu otobüsü kaza yaptı: Beş ölü 23 yaralı var
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Kaza, Diyarbakır-Silvan karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Diyarbakır’dan Iğdır’a doğru yoluna devam eden, içinde çocuk ve bebeklerin olduğu 34 FMS 652 plakalı şehirlerarası otobüs kontrolden çıkarak devrildi.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulansa, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi.
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Kazada, 23 yaralı kentteki hastanelere sevk edilirken,1’i bebek olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
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Kazada, şoför ve muavin gözaltını alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Diyarbakır'da yolcu otobüsü kaza yaptı: Beş ölü 23 yaralı var
Diyarbakır- Silvan karayolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kazada 1'i bebek 5 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi de yaralandı. Otobüsün sürücüsü, yedek sürücü ve muavin gözaltına alındı.

Kadıköy'deki feci kazada can pazarı yaşandı: Taksinin tavanı koptu üç yolcu ağır yaralandı
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Kaza, saat 02.30 sıralarında Çiftehavuzlar Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi.
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İddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Talip Aksoy hakimiyetindeki 34 THK 61 plakalı ticari taksi, başka bir otomobilin sıkıştırması üzerine kontrolden çıkarak direğe çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle savrulan ticari taksi yol üzerinde ters dönerek park halindeki bir başka araca çarptı.
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Kaza nedeniyle ticari taksi içerisinde bulunan 4 kişiden 3’ü ağır şekilde yaralandı.
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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ticari takside sıkışan sürücü Talip Aksoy ve yanında bulunan üç yolcuyu yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
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Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
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Meydana gelen kazada hurdaya dönen ticari taksinin tavanının koptuğu görüldü.
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Hurdaya dönen taksi olay yerine gelen çekici tarafından kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.
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Kadıköy'deki feci kazada can pazarı yaşandı: Taksinin tavanı koptu üç yolcu ağır yaralandı
Kadıköy'de meydana gelen feci kazada, ticari taksi iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması üzerine kontrolden çıkarak direğe çarptı. Direğe çarpan taksi savrularak ters döndü. Kazada üçü ağır dört kişiyi yaralandı.

Tekirdağ'da feci kaza: Bariyerlere ok gibi saplanan araçtan sağ salim çıktı
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Kaza, Velimeşe - Çorlu bağlantı yolu mevkiinde meydana geldi. Velimeşe - Çorlu Yolu üzerinde meydana gelen kazada 59 PP 604 plakalı, G. C. K. idaresindeki araç kontrolden çıkarak bariyerlere ok gibi saplandı.
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Olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan kadın sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Kaza sonrası itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma ile bariyerlerden çıkartılan aracın ardından trafik normale döndü.
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Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Tekirdağ'da feci kaza: Bariyerlere ok gibi saplanan araçtan sağ salim çıktı
Tekirdağ Ergene'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere saplandı. İlk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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