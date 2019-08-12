Türkiye'nin en büyüğü

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Türkiye'nin en büyük dönme dolabı olan 'Heart of Antalya- Antalya'nın Kalbi' Aktur Park'ta hizmete girdi.

Haber Merkezi DHA
Dönme dolap 40 ton ağırlığında
Dönme dolap 40 ton ağırlığında

Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kurulan ve Antalya'yı bir uçtan diğer uca görme imkanı sağlayan 400 ton ağırlığında, 90 metre yüksekliğindeki dönme dolap, dün gece vatandaşların hizmetine sunuldu. 'Heart of Antalya- Antalya'nın Kalbi' adı verilen Türkiye'nin en büyük, Avrupa'da İngiltere'nin başkenti Londra'daki 'London Eye- Londra'nın Gözü'den sonra ikinci büyük dönme dolap, kenti kuş bakışı izleme imkanı sunuyor. Bir turunu 18 dakikada tamamlayan dönme dolabında 4'ü VIP, 42 kapalı ve klimalı kabin bulunuyor. Dün gece hizmete açılan dönme dolap yoğun ilgi gördü.

Aktur Lunapark Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seçkin Etke, dolabın 400 ton ağırlığında ve 90 metre yükseklikte olduğunu söyledi. Türkiye'nin en büyük dönme dolabını açtıklarını kaydeden Ekte, "Çin'de özel olarak üretildi. Malzemelerinin kente gemilerle nakli 2 ay sürdü, kurulumu ise 8 ayda tamamlandı. Heart Of Antalya'nın üç boyutlu görsellerin oynatılabildiği ışıklandırması yaklaşık 450 bin dolara mal oldu" dedi.

Seçkin Ekte, 10 kişilik kabinler için kişi başı ücretin 30 lira, 4 kişilik VIP kabinin ücreti ise 200 lira olduğunu kaydetti.

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