Türkiye'nin en iddialı belediye konservatuarı Ümraniye'de açılacak

2019 Yılından bu yana eğitim vermekte olan Ümraniye Belediyesi Müzik Akademisi, 21 temel branşta profesyonel anlamda müzikal yetenekler kazandırmaya devam ediyor.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Ümraniye Belediyesi olarak iddialı bir şey söyleyeceğim; Belediye konservatuarını inşallah kuracağız. Son teknolojiyle donatılacak olan bu konservatuar akustik bakımından da inşallah bir mühendislik harikası olacak. Ümraniye’nin her alanında gelişimini takip edin, Ümraniye’nin sesini müzik alanında da duyuracağız.” dedi.