Hayat Türkiyenin gizli hazinesi Taşyaran Vadisi
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Türkiye’nin gizli hazinesi: Taşyaran Vadisi

Uşak’ın doğa harikası zenginliklerinden olan Taşyaran Vadisi, eşsiz güzelliği ile yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Haber Merkezi IHA
Taşyaran Vadisi
Taşyaran Vadisi

Uşak’ta bulunan doğa harikası Taşyaran Vadisi, eşsiz manzarası ile turistlerin yoğun ilgisini görüyor. İmren Deresinin, nadir görülen sert kayaçlarını bin yıllardır aşındırılmasıyla oluşan doğa harikası, büyük bir fay kırığı sonrasında suyun ve rüzgarın kayalarda oluşturduğu doğal güzelliklerden oluşuyor.

Vadi, fotoğraf tutkunlarının da vazgeçilmez adresi.
Eşsiz doğa harikasını ölümsüzleştirmek isteyen ziyaretçiler kameralarına sarılıyor. Vadiye ulaşmak için ise 178 basamaklı merdivenlerden inmek gerekiyor. Taşyaran Vadisi, iki yıl önce Uşak Valiliği’nin girişimleriyle doğa turizmi Master planı kapsamına alındı.

Vadinin 57 hektarlık alanında 3 milyonluk yatırım yapılarak, Uşak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nce yeniden şekillendirildi.

Bu iyileştirmeden sonra vadi, Uşak İl turizmine büyük katkı sağlıyor.

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