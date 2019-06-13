Hayat Bayram sonrası kilo verme önerileri
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Kilo verme yolları

Bayram sonrası kilo verme önerileri

Uzun bayram tatili boyunca fazla kalorili ürünler ve değişen beslenme düzeni sonrası kilo almanın kaçınılmaz olduğunu ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Karaca, kilo vermeye yardımcı olacak 10 öneriyi sıraladı.

Haber Merkezi DHA
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Bayram sonrası ne kadar erken zamanda kilo verilmeye başlanırsa alınan kilolardan o kadar kolay kurtulmanın mümkün olabileceğine dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Karaca, kilo vermeye yardımcı olacak tavsiyelerde bulundu.

YETERLİ MİKTARDA SU İÇİN

Vücudun düzenli çalışması için ve yağ metabolizmanızı düzenlemek için mutlaka günde 2-2.5 litre su içilmesi gerektiğini ifade eden Uzm. Dyt. Hilal Karaca, “Bol su içmek aynı zamanda daha tok hissetmenizi sağlayacağı için daha az yemek yemenize yardımcı olur. Ayrıca, yemekten yarım saat önce içilen su sindirimin de kolaylaşmasını sağlar” dedi.

DAHA FAZLA HAREKET EDİN

Kilo vermek için mutlaka fiziksel olarak daha aktif olmak gerektiğinin altını çizen Uzm. Dyt. Karaca, "Fiziksel aktivitenizi arttırmak vücudunuzun enerji harcamasını artırır ve böylece kilo vermeniz kolaylaşır. Haftada 3 gün 1 saat hızlı tempoda yürüyüş yağ yıkımına yardımcı olacaktır. Fakat beslenmenize dikkat etmediğiniz sürece yaptığınız fiziksel aktivite boşa gideceğini unutmayın. Bu nedenle hem hareket etmeye, hem de beslenmeye dikkat etmek gerekir" diye konuştu.

LİF TÜKETİMİNİ ARTTIRIN

Lif yönünden zengin besinlerin hem uzun süre tok tutucu hem de bağırsakları çalıştırıcı özelliği bulunduğunu anlatan Uzm. Dyt. Karaca, "Bu da kilo kaybını destekliyor. Bu nedenle öğünlerde taze meyve ve sebzeler, tam tahıllı besinler ve kuru baklagiller gibi lif açısından zengin besinleri tercih edin" dedi.

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HAZIR GIDALARDAN UZAK DURUN

Kilo almaya neden olan ürünler arasında hazır gıdaların ilk sırada geldiğini hatırlatan Dyt. Hilal Karaca, "Hazır gıdaların büyük bir kısmı gereğinden fazla şeker ve yağa sahip olduğu için kilo kontrolünü sağlamak istiyorsanız, bu ürünleri hayatınızdan çıkarmalısınız. Bunların yerine lif içeriği yüksek sağlıklı besinleri tercih edin" ifadelerini kullandı.

HER ÖĞÜNÜNÜZDE YEŞİLLİK VE SEBZE BULUNDURUN

Uzm. Dyt. Hilal Karaca, yeşillik ve sebzeler hakkında ise şunları söyledi:
"İçindeki lif sayesinde sizi daha uzun tok tutacak, aynı zamanda vitamin ve mineral zenginliği ile sizi daha sağlıklı yapacaktır. Öğünlerde protein yağ ve karbonhidrat dengesi son derece önem taşıyor. Bu nedenle önünüzdeki tabağın yarısı protein ve yağdan, diğer yarısının da sebzelerden oluşmasına dikkat etmek gerekiyor. Elbette ekmek, bulgur gibi tahılların da unutulmaması önem taşıyor."

SAĞLIKLI BESLENME SAATLERİ OLUŞTURUN

Her gün mutlaka ana ve ara öğün (aralarında 2-3 saat fark olacak şekilde) düzeninin hayata geçirilmesinin önemine dikkat çeken Uzm. Dyt. Karaca, "Düzenli beslenmenin vücudunuzun yağ yıkımına yardımcı olacak ve düzgün çalışmasını sağlayacak. Bu sayede sadece belirli bir dönem değil her zaman doğru şekilde beslenmenin mümkün olabilecek" dedi.

KAHVALTIYI ATLAMAYIN

Kahvaltı metabolizmayı çalıştırarak vücudu uyandırdığı için kahvaltının kesinlikle atlamaması konusunda uyaran Uzm. Dyt. Karaca şöyle devam etti:
“Bunu sağlayabilmek için her zaman büyük bir kahvaltı olmasına gerek bulunmuyor. Bunun yerine örneğin, meyve ve süt ya da kepekli ekmek ve beyaz peynirden oluşan bir tost gibi küçük bir kahvaltı da yeterli olabilmektedir.”

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HAFTADA 2 GÜN BALIK TÜKETİN

Balık içeriğindeki omega-3 sayesinde vücudunuzun çalışma fonksiyonlarını düzenleyerek sağlıklı kiloya ulaşmaya yardımcı olan gıdalar arasında yer aldığını söyleyen Uzm. Dyt. Hilal Karaca, bu nedenle haftada mutlaka iki gün balık tüketmeye özen göstermek gerektiğini belirtti. Karaca, pişirme şeklinin de ızgara ya da fırında olmasının yarar sağlayacağının altını çizdi.

HAMUR İŞLERİNDEN UZAK DURUN

Hamur işlerinin zararına dikkat çeken Uzm. Dyt. Hilal Karaca şöyle devam etti:
"Her ne kadar bizim yemek kültürümüzde hamur işlerinin çok önemli bir yeri bulunma da kilo vermek isteniyorsa bu ürünlerden özellikle uzak durmak gerekiyor. Zira poğaça, börek ve açma gibi günün her saatinde tüketilebilen ürünler çok fazla kaloriye sahip olduğu için kilo almaya neden oluyor."

UYKU SAATİNİZİ DÜZENLEYİN

Dyt. Hilal Karaca, beslenme ve egzersiz ile beraber düzenli ve kaliteli bir uyku düzeninin de kilo kontrolü için çok önemli olduğunun altını çizerek, şu bilgileri verdi:
“Metabolizmanızın düzgün çalışması ve iştah kontrolü için yani sağlıklı bir kilo için uykunuzun düzenli ve kaliteli olmasına özen gösterin. Bu nedenle günde 7-8 saat uyumaya ve mümkün olduğunca aynı saatlerde yatmaya çalışın. Uykuya geçiş süresinde sıkıntı yaşarsanız da melisa, tıbbi papatya gibi bitki çaylarından yararlanabilirsiniz.

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