Türkiye'nin tepkisi dünya basınında: Utanç verici

Türkiye’nin, “Atatürk” dizisini Ermeni lobilerden gelen tepkiler sonrası platformdan çıkaran Disney Plus’a gösterdiği tepki dünya gündemin üst sıralarında yer aldı. Başta Amerikan basını olmak üzere bir çok ülke basını Türkiye’den gelen tepkiyi okuyucularına aktardı. Washington Post, “Türkiye, Atatürk konulu Disney Plus dizisinin iptal edildiği iddiasını soruşturuyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Haberde, “Türkiye'nin Devlet Radyo Ve Televizyon Kurumu, dijital platform Disney Plus'ın ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yakında çıkacak olan bir dizisini çektiğine dair haberler hakkında soruşturma başlattı” denildi.

ERMENİ GRUPLAR BASKI YAPTI

Politico, “Türkiye, Ermeni isyanının ardından Disney'in kurucusu hakkındaki dizisini baltalaması nedeniyle gaza bastı” yorumuyla haberini hazırladı. Haberde, “Disney'in üst düzey Türk yetkililerin Amerikan kanalını Ermeni gruplarının baskısına boyun eğmekle suçlamasıyla kargaşaya yol açtı” yorumuna da yer verildi. Bir başka ABD'li yayın organı ABC ise bu gelişmeyi “Türk yayın kuruluşu, Atatürk dizisinin 'iptalini' soruşturuyor” başlığı ile duyurdu.

RTÜK KONUYU İNCELİYOR

Al Jazeera ise, Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA), Haziran ayında platformu modern Türk devletinin kurucusuna odaklanan diziyi iptal etmeye çağırdığını hatırlattı. Haberde, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in “Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek 'Atatürk' dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir” açıklamalarına da yer verdi. RTÜK'ün konuyu incelemeye başladığına vurgu yapıldı.

Yeni Şafak’ın haberiyle skandal ortaya çıktı

Türkiye, Disney’in skandalını Yeni Şafak’ın haberiyle öğrenmişti. Diziyi, sadece Türkiye’den değil küresel platformdan da çıkaran şirket, 3 gün sonra açıklama yapmıştı. “Atatürk” dizisi küresel platformda değil Yeni Şafak’ın yazdığı gibi 3 Kasım’da sinemada gösterime girecek. Disney, Atatürk dizisini film olarak önce Fox’ta ardından sinemada yayınlayacak. Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, gerekçe olarak “içerik stratejilerindeki değişikliği” gösterirken ABD’deki Ermeni lobisinin baskılarından söz etmedi. Disney’in skandalına tepki gösteremeyen bazı çevreler, dizinin Fox’ta yayınlanmasına sevinmişti.







