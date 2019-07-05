Hayat Türkiyenin yüzde 70inde çene eklem rahatsızlığı var
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Türkiye’nin yüzde 70’inde çene eklem rahatsızlığı var

Yapılan bir araştırma sonucuna göre Türkiye’deki nüfusun yüzde 50 ila 70’inin ‘Çene Eklem Rahatsızlığı’na sahip olduğu ortaya koyulurken bu rahatsızlığın en fazla kadınlarda görüldüğü ifade edildi.

Haber Merkezi DHA
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İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Karaman, Türkiye’de gerçekleştiği ‘Farklı Dişsel Çapraşıklığa Sahip Ortodonti Hastalarında Çene Eklemi Rahatsızlıkları Ve Ağız Sağlığı İle İlişkili Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi’ adlı klinik çalışmasıyla ilginç bulguları ortaya koydu.

Karaman’ın klinik araştırmasına göre Türkiye’de nüfusun yüzde 50 ila 70’i çene eklem rahatsızlıklarına sahip. Araştırmaya göre ‘çene eklem rahatsızlıkları’ kadınlarda daha sıklıkla görülüyor.

Çene eklem rahatsızlıkları ağız sağlığını kapsıyor

Çene eklem rahatsızlığının tek bir bozukluktan dolayı oluşmayacağının altını çizen Karaman, “Çene eklem rahatsızlığı; diş kaybı, kapanış bozuklukları, travma, stres, çiğneme, kas yorgunluğu, diş sıkma ve gıcırdatma gibi birçok faktör ile ilişkilidir. Türkiye’de nüfusun yaklaşık yüzde 50- 70'inin yaşamının bir döneminde en az bir çene eklem rahatsızlığı ile ilgili bir bulgu ya da semptoma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Çene eklem rahatsızlığının bazı klinik bulguları ağrı, ağzı açıklığında kısıtlanma, çene ekleminde ses ve çiğneme güçlüğünden oluşturmaktadır. Ağrıya bağlı çene eklem rahatsızlığı, bireyin günlük faaliyetlerini, psiko-sosyal işlevselliğini ve yaşam kalitesini etkileyebilmektedir” ifadelerini kullandı.

Çene rahatsızlığını şiddetlendiriyor

Kadın hastalarda çene eklem rahatsızlıklarının daha sıklıkla görüldüğünü belirten Dr. Ahmet Karaman, “Dişsel çapraşıklık miktarının arttığı bireylerde çene eklem sesi görülme oranı daha yüksektir. Ayrıca hastaların dişsel çapraşıklık miktarı arttıkça çene eklem rahatsızlıkları da artmaktadır. Çene eklem rahatsızlığı şikâyeti olan hastalar yaşam kalitelerinin düşmemesi ve ileride daha önemli sorunlarla karşılaşmamak için uzman diş hekimlerine muayene olmayı göz ardı etmemelilerdir” dedi.

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Çalışmasını Fransa'da sundu

Dr. Ahmet Karaman ayrıca çalışmasını 17-22 Haziran’da Fransa’nın Nice kentinde gerçekleşen 95. Uluslararası Avrupa Ortodonti Kongresi’nde (EOS) sundu ve Türkiye’yi temsil etti.

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