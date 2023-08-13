Türkiye’ye gelip hafız oldular

Hafızlara, İstanbul Fatih’teki Ali Emiri Kültür Merkezi’nde taç takıldı. Programa vakıf yöneticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Yasin Aktay, “Envar El Kur’an Vakfı, sadece Türkiye’de değil, özellikle Suriye’deki güvenli bölgelerde bulunan kamplarda, Avrupa ve Afrika’da faaliyet gösteriyor. İstanbul’daki etkinliklerine ise 27 ayrı ülkeden gelen yaşları 12 ile 24 arasındaki talebeler katıldı. Türkiye’de başka vakıflarla da işbirliği içerisinde kendi özel teknikleriyle hafızlık eğitimi veriliyor. Kur’an’ın 10’da 1’ini bilen bir çocuğa yaklaşık 2 ay içerisinde hafızlığını tamamlatıyorlar” dedi. Vakfın tebliğ ve irşad faaliyetleri de yürüttüğünü anlatan Aktay, “Geçtiğimiz yıl Afrika’da bu faaliyetlerle 10 binin üstünde kişi Müslüman oldu. Ukrayna’da, Avrupa’da da bu faaliyetler sürüyor. Buralarda da yine hatırı sayılır miktarda insanın hidayetine vesile oldular. 7 yıl önce bu vakfın parçası olduk bizler de. Kur’an-ı hizmetkarı olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.