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Türkiye’ye gelip hafız oldular

Asya, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’da faaliyet gösteren Envar El Kur’an Vakfı, 40 günlük kampın ardından 300’e yakın öğrencisini mezun etti.

Neslihan Önder
04:00 . 13/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Envar El Kur’an Vakfı, 40 günlük kampın ardından 300’e yakın öğrencisini mezun etti.

Envar El Kur’an Vakfı, 40 günlük kampın ardından 300’e yakın öğrencisini mezun etti.

İslam’ı bilen nesiller yetiştirmek ve tebliğ faaliyetleri yürütmek için eğitimlerin verildiği kampta, 30 genç hafız oldu.

AFRİKA’DA 10 BİN KİŞİ MÜSLÜMAN OLDU

Hafızlara, İstanbul Fatih’teki Ali Emiri Kültür Merkezi’nde taç takıldı. Programa vakıf yöneticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Yasin Aktay, “Envar El Kur’an Vakfı, sadece Türkiye’de değil, özellikle Suriye’deki güvenli bölgelerde bulunan kamplarda, Avrupa ve Afrika’da faaliyet gösteriyor. İstanbul’daki etkinliklerine ise 27 ayrı ülkeden gelen yaşları 12 ile 24 arasındaki talebeler katıldı. Türkiye’de başka vakıflarla da işbirliği içerisinde kendi özel teknikleriyle hafızlık eğitimi veriliyor. Kur’an’ın 10’da 1’ini bilen bir çocuğa yaklaşık 2 ay içerisinde hafızlığını tamamlatıyorlar” dedi. Vakfın tebliğ ve irşad faaliyetleri de yürüttüğünü anlatan Aktay, “Geçtiğimiz yıl Afrika’da bu faaliyetlerle 10 binin üstünde kişi Müslüman oldu. Ukrayna’da, Avrupa’da da bu faaliyetler sürüyor. Buralarda da yine hatırı sayılır miktarda insanın hidayetine vesile oldular. 7 yıl önce bu vakfın parçası olduk bizler de. Kur’an-ı hizmetkarı olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.



#Eğitim
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#Afrika
#İslam
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