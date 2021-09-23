​Türkiye’yi en iyi fotoğraflayan gezginlere ödüllü fotoğraf yarışması

Albayrak Medya markalarından Skyroad, Türkiye turizmine katkı sağlamak amacıyla bu yıl ikinci kez “Türkiye’yi Keşfet” konulu bir fotoğraf yarışması düzenliyor. Yarışmada, en iyi fotoğraflara toplam 60 bin lira ödül verilecek. Üç kişiye jüri ödülü, bir kişiye ‘Mutlu et mutlu ol’ özel ödülü, üç kişiye Instagram etkileşim ödülü olmak üzere toplam yedi kişiye ödülleri teslim edilecek.

Geçtiğimiz yıl da toplamda 60 bin lira ödül dağıtılan yarışmada 3 kişi jüri tarafından ödüllendirilmişti, 3 kişi de Instagram’da en yüksek beğeni alan fotoğraflarıyla ödül almaya hak kazanmıştı. Bu yıl da hem jüri elemesi hem de etkileşim için yarışacak fotoğraflarla 20 Eylül – 20 Ekim arasında www.skyroadilekesfet.com web sitesi üzerinden başvuru yapılabiliyor.

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HAYAT ‘Skyroad ile Keşfet' ödüllü fotoğraf yarışması için başvurular başladı

YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI

Yarışmaya katılabilmek için üç şart bulunuyor. Instagram’da @Skyroad hesabını takip etmek, Türkiye’nin gezi noktalarında çektiği fotoğrafı Instagram’da #SkyroadileKeşfet etiketiyle paylaşmak ve yarışmanın “www.skyroadilekesfet.com” sitesinden başvurmak gerekiyor. Tek kategoride değerlendirilecek olan fotoğrafların jüri değerlendirmesine göre ilk üç fotoğraf seçilecek ve ayrıca yine jüri elemesinden geçecek olan bir kişiye “Mutlu et mutlu ol” özel ödülü verilecek. Instagram’da ise en çok beğeni alan üç fotoğraf sahibi ödülleri almaya hak kazanacak.

20 Eylül – 20 Ekim 2021 tarihlerinde online olarak başvuruların yapılacağı yarışmanın jüri üyeleri ise şöyle:

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“Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Fotoğraf Sanatçısı ve Foto Muhabiri Mustafa Seven, Fotoğraf Sanatçısı Coşkun Aral, Fotoğraf Sanatçısı Dilek Uyar, Fotoğraf Sanatçısı İlhan Eroğlu.”

20 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek yarışmanın ödül töreni 2 Kasım’da gerçekleşecek. Birinciye 10 bin lira, ikinciye 7 bin 500 lira, üçüncüye ise 5 bin lira ödül verilecek. Mutlu et mutlu ol özel ödülüne layık görülen yarışmacıya ise 15 bin lira verilecek. İnstagram etkileşim ödüllerinde en çok beğeni alan fotoğraflar ise sırasıyla 10 bin, 7 bin 500 ve 5 bin lira olarak ödüllendirilecek.