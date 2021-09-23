Hayat Türkiyeyi en iyi fotoğraflayan gezginlere ödüllü fotoğraf yarışması
AKTÜEL

Türkiye’yi en iyi fotoğraflayan gezginlere ödüllü fotoğraf yarışması

Kültür-sanat ve seyahat alanında hem basılı hem dijital yayın markalarından Skyroad’un, bu yıl ikincisini düzenlediği ‘Skyroad ile Keşfet’ ödüllü fotoğraf yarışmasına başvuruların açıldığı duyuruldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiye’yi en iyi fotoğraflayan gezginlere ödüllü fotoğraf yarışması
“Skyroad ile Keşfet” adlı yarışmada, en iyi fotoğraflara toplam 60 bin TL ödül verilecek.

Albayrak Medya markalarından Skyroad, Türkiye turizmine katkı sağlamak amacıyla bu yıl ikinci kez “Türkiye’yi Keşfet” konulu bir fotoğraf yarışması düzenliyor. Yarışmada, en iyi fotoğraflara toplam 60 bin lira ödül verilecek. Üç kişiye jüri ödülü, bir kişiye ‘Mutlu et mutlu ol’ özel ödülü, üç kişiye Instagram etkileşim ödülü olmak üzere toplam yedi kişiye ödülleri teslim edilecek.

Geçtiğimiz yıl da toplamda 60 bin lira ödül dağıtılan yarışmada 3 kişi jüri tarafından ödüllendirilmişti, 3 kişi de Instagram’da en yüksek beğeni alan fotoğraflarıyla ödül almaya hak kazanmıştı. Bu yıl da hem jüri elemesi hem de etkileşim için yarışacak fotoğraflarla 20 Eylül – 20 Ekim arasında www.skyroadilekesfet.com web sitesi üzerinden başvuru yapılabiliyor.

‘Skyroad ile Keşfet' ödüllü fotoğraf yarışması için başvurular başladı
HAYAT
‘Skyroad ile Keşfet' ödüllü fotoğraf yarışması için başvurular başladı

YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI

Yarışmaya katılabilmek için üç şart bulunuyor. Instagram’da @Skyroad hesabını takip etmek, Türkiye’nin gezi noktalarında çektiği fotoğrafı Instagram’da #SkyroadileKeşfet etiketiyle paylaşmak ve yarışmanın “www.skyroadilekesfet.com” sitesinden başvurmak gerekiyor. Tek kategoride değerlendirilecek olan fotoğrafların jüri değerlendirmesine göre ilk üç fotoğraf seçilecek ve ayrıca yine jüri elemesinden geçecek olan bir kişiye “Mutlu et mutlu ol” özel ödülü verilecek. Instagram’da ise en çok beğeni alan üç fotoğraf sahibi ödülleri almaya hak kazanacak.

20 Eylül – 20 Ekim 2021 tarihlerinde online olarak başvuruların yapılacağı yarışmanın jüri üyeleri ise şöyle:

“Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Fotoğraf Sanatçısı ve Foto Muhabiri Mustafa Seven, Fotoğraf Sanatçısı Coşkun Aral, Fotoğraf Sanatçısı Dilek Uyar, Fotoğraf Sanatçısı İlhan Eroğlu.”

20 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek yarışmanın ödül töreni 2 Kasım’da gerçekleşecek. Birinciye 10 bin lira, ikinciye 7 bin 500 lira, üçüncüye ise 5 bin lira ödül verilecek. Mutlu et mutlu ol özel ödülüne layık görülen yarışmacıya ise 15 bin lira verilecek. İnstagram etkileşim ödüllerinde en çok beğeni alan fotoğraflar ise sırasıyla 10 bin, 7 bin 500 ve 5 bin lira olarak ödüllendirilecek.

FOTOĞRAF 10
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Albayrak Medya markalarından Skyroad'ın Türkiye turizmine katkı amacıyla gerçekleştirdiği 'Türkiye'nin Seyahat Rotalarını Keşfet' fotoğraf yarışmasının ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende konuşan Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat, Skyroad dergisinin 5 yıldır başarıyla çıkarak 400 bin kişilik bir okuyucu kitlesine ulaştığını bildirdi.
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Bolat, Maddi destekleriyle katkı veren sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Albayrak Grubu, ticari ve sınai faaliyetlerinin yanında medya ve yayıncılık alanındaki faaliyetleriyle ülkemizdeki gerçekten önemli bir boşluğu dolmakta ve çok önemli fikir-yayıncılık hizmeti yapmaktadır. dedi.
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Albayrak Holding'in 69 yaşında olduğunu belirten Bolat, 'Sanayiden inşaat sektörüne, hizmetler ve gıda sektörüne yayılan 4 ülkede toplam 15 binin üzerinde çalışanla üretim, istihdam, ihracat ve yatırım noktasında yıllardır istikrarlı bir şekilde büyüyen, gelişen bir grubuz. 'Önce Türkiye ve halkımız' diyerek bu çalışmaların içinde bulunduk bugüne kadar. Albayrak Holding sahipleri, olayı sadece bir ticari faaliyet olarak görmeyip medya alanında da yatırım yapmışlardı.' şeklinde konuştu.
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Prof. Dr. Ömer Bolat, Mayıs 1998'de Yeni Şafak gazetesinin devralındığını hatırlatarak, 'O tarihten bu yana 23 yıldır faaliyetteyiz. Bizim yayıncılık alanında çizgilerimiz milli değerlerimiz, manevi inanç dünyamız ve kutsal değerlerimiz önceliklidir. Bu anlamda objektif bir şekilde ülkemizin değerleriyle örtüşen bir yayıncılık bugüne kadar başarıyla yapıldı. Tabii ilerleyen yıllarda dijital medya ortaya çıktı ve Yeni Şafak gazetemiz bu alanda da 3 dilde yayınlanmakta. Gzt.com ve Mecra gibi yayınlar ile de devam edilmektedir.' ifadelerini kullandı.
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INSTAGRAM ETKİLEŞİM ÖDÜLLERİ KAZANAN İSİMLER: 1. Ahsen Elif ARSLAN, Longoz Ormanları, İğneada
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2.Gamze BOZKAYA, Aladağ, Adana
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3. Murat ESENTEKİN, Mardin Ulu Camii
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ÜRİ ÖDÜLÜ KAZANAN İSİMLER: 1. Mehmet Emin ÇİÇEK, Taş Köprü, Beyşehir
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2. Yücel DEMİRCİ, Yüzen Ada, Bingöl
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3. Mustafa AYDIN, İshak Paşa Sarayı, Ağrı
"Skyroad ile mutluluğu Keşfet" fotoğraf yarışması ödülleri sahiplerini buldu
Albayrak Medya markalarından Skyroad'ın Türkiye turizmine katkı amacıyla gerçekleştirdiği 'Türkiye'nin Seyahat Rotalarını Keşfet' fotoğraf yarışmasının ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende konuşan Albayrak GrubuCEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat, "Albayrak Grubu, ticari ve sınai faaliyetlerinin yanında medya ve yayıncılık alanındaki faaliyetleriyle ülkemizde önemli bir boşluğu doldurmakta ve çok önemli fikir-yayıncılık hizmeti yapmaktadır" dedi.



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