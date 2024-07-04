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TÜRSAB’dan ‘Ortadoğulu turist’ açıklaması: Misafirlerimize karşı yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul’da Orta Doğu ülkelerinden gelen misafirlerimize karşı yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz" cümlesine yer verildi.

16:45 - 4/07/2024 Perşembe
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TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya
TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya

Kayseri'de yaşanan olaylarına akabinde İstanbul'da bir turiste yönelik yapılan saldırıya ilişkin açıklama yapan TÜRSAB, "Ülkemize gelen turist sayısını ve niteliğini artırmak için canla başla çalışan “Seyahat Acentalarının” Birliği TÜRSAB olarak geçtiğimiz günlerde İstanbul’da Orta Doğu ülkelerinden gelen misafirlerimize karşı yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi.


"Anadolu kültürü ile bağdaşmayan, tüm dünyaca bilinen ve takdir edilen misafirperverliğimize gölge düşüren bu davranış asla kabul edilemez" denilen açıklamada bu saldırıların cezasız kalmaması gerektiğine olan inanç dile getirildi.

Söz konusu açıklamada ayrıca şu cümleler kaydedildi:

Son dönemde özellikle Orta Doğu ülkelerinden gelen misafirlerimize yönelik bu türden tavır ve söylemler turizm sektör temsilcileri olarak bizleri ziyadesiyle üzmektedir.


Barış ve kardeşliği tesis eden sektörün temsilcileri olarak farklı kültürlerden insanların karşı karşıya getirilmesi, tehdit edilmesi, her 100 turistten yaklaşık 90’ının ülkemize gelmesini sağlayan Seyahat Acentalarımızı kaygılandırmaktadır.


Ülkemize gelen her misafir, milliyeti fark etmeksizin bizim için çok değerlidir. Benzer olayların bir kez daha yaşanmamasını temenni ediyor, bu saldırıya maruz kalan misafirlerimize geçmiş olsun dileklerimizi bu vesile ile iletmek istiyoruz.

#TÜRSAB
#Turist
#Seyahat Acentaları
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