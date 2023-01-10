Turuncular Kelimat’ta buluştu

Kelimat Sanat Galerisi farklı türden eserleri sergilemeye devam ediyor. 2017’den beri eserlerinde soyut alana yönelen Sanatçı Sibel Okumuş’un “Turuncu” adlı resim sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Çalışmalarında reklamcılık ve grafik tasarım geçmişinden hareket eden Okumuş, kavramsal veya çağdaş sanat alanında eserler veriyor. Sergide turuncuyu farklı renklerle derinleştirme çalışmaları yapan sanatçı, eserlerinde kumaş, köpük, plastik gibi farklı malzemeleri akrilik boyayla kullandığını söyledi. Sergi, bir ay boyunca ziyarete açık olacak.