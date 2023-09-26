Tutankhamun’un Hazineleri Akvaryum’da

Antik Mısır’da 3 bin 300 yıl önce yaşayan ve 18 yaşında hayatını kaybeden Tutankhamun’un mezar odasından çıkan som altın tabutu, altın ve değerli taşlardan yapılmış dünyaca ünlü ölüm maskesi, savaş arabası, silahları, bastonları, mobilyaları gibi günlük eşyaları arasından seçilmiş 400’ün üzerinde eserin birebir replikaları, bin 500 metrekarelik Etkinlik Merkezi’nde 15 farklı temayla sergilenecek. Sergi kapsamında yıl sonuna kadar antik Mısır’a ışık tutabilecek sohbetler ve deneyim odaklı etkinlikler gerçekleştirilmesi hedefleniyor.