Üç Harem’in kareleri Esenler’de buluştu

Çektiği fotoğraflarla tarihe kaynaklık eden Orhan Durgut, 14 yıl kaldığı Hicaz bölgesindeki değişime yakından şahitlik etti. Sanatçı, kayda aldığı bu değişim için nasıl çalıştığını şöyle anlattı: “Hicaz bölgesinde çalışmaya başladığımda ilk yıl helikopterle uçuş yaptım. Arafat’ta herkesin yaptığı vakfe duasını yukarıdan izleme fırsatım oldu. O kadar çok anım var ki… Bunlarla beraber İslam tarihinde küçük de olsa bir hikâyesi olan pek çok şehrin fotoğraflarını çekiyoruz. 33 ülkenin 105 şehrinde bulunan İslami mekânları fotoğrafladım. 610 yılından 1110 yılına kadar yapılmış camileri de çekiyoruz ve bunları belgeliyoruz. Bir de Peygamber Efendimiz’in (sav) çevreye gönderdiği mektuplar var. Bunların dokuzu dünyanın çeşitli müzelerinde sergileniyor. Dördü de Topkapı Sarayı’nda. Bu mektupların hikâyeleriyle bir çalışma yapıyoruz. Mektupları kimin yazdığı, kimin götürdüğü ve kime teslim ettiği gibi sorulara cevap bularak mekânların fotoğraflarını çekiyoruz” dedi.