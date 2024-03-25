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Hayat

Üç Harem’in kareleri Esenler’de buluştu

04:00 - 25/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:19 - 25/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Esenler Belediyesi, “Harem-i Şerif” olarak anılan Kabe’nin yer aldığı Mescid-i Haram, peygamberimiz Hz. Muhammed’in kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebi ile ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’da çekilmiş fotoğraflardan oluşan bir sergi açtı. “Üç Harem-i Şerif” isimli sergide, fotoğraf sanatçısı Orhan Durgut’un 20 yıldan uzun süredir çektiği 85 kare, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’ndeki sergi, 7 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.

YENİ ÇALIŞMA MEKTUPLAR ÜZERİNE

Çektiği fotoğraflarla tarihe kaynaklık eden Orhan Durgut, 14 yıl kaldığı Hicaz bölgesindeki değişime yakından şahitlik etti. Sanatçı, kayda aldığı bu değişim için nasıl çalıştığını şöyle anlattı: “Hicaz bölgesinde çalışmaya başladığımda ilk yıl helikopterle uçuş yaptım. Arafat’ta herkesin yaptığı vakfe duasını yukarıdan izleme fırsatım oldu. O kadar çok anım var ki… Bunlarla beraber İslam tarihinde küçük de olsa bir hikâyesi olan pek çok şehrin fotoğraflarını çekiyoruz. 33 ülkenin 105 şehrinde bulunan İslami mekânları fotoğrafladım. 610 yılından 1110 yılına kadar yapılmış camileri de çekiyoruz ve bunları belgeliyoruz. Bir de Peygamber Efendimiz’in (sav) çevreye gönderdiği mektuplar var. Bunların dokuzu dünyanın çeşitli müzelerinde sergileniyor. Dördü de Topkapı Sarayı’nda. Bu mektupların hikâyeleriyle bir çalışma yapıyoruz. Mektupları kimin yazdığı, kimin götürdüğü ve kime teslim ettiği gibi sorulara cevap bularak mekânların fotoğraflarını çekiyoruz” dedi.



#Aktüel
#Esenler Belediyesi
#Hayat
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