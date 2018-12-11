Üç ton hamsi iki saatte tükendi

İyidere Belediyesince düzenlenen "11. Geleneksel Hamsi Beraberliği Şöleni"nde, ızgaralarda pişirilen 3 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi.
Sahil Parkı'nda gerçekleştirilen festivale, Rize Valisi Kemal Çeber, İyidere Belediye Başkanı Ahmet Mete, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Hamsilerin pişirildiği sırada çıkan rüzgar, zor anlar yaşanmasına neden oldu.
Belediye görevlileri tarafından pişirilen 3 ton hamsi, şölene katılanlar tarafından iki saatte tüketildi.
Katılımcılar arasında en hızlı hamsi yeme yarışması da yapıldı.