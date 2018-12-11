Üç ton hamsi iki saatte tükendi

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Ali Koç'un 'otobüs' kararı mobbing sayılır mı?

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan ve düşme potasında yer alan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un Akhisar mağlubiyetinin ardından aldığı karar tartışma konusu oldu. Mağlubiyetin ardından teknik heyet ve futbolcuların İstanbul'a otobüsle dönmesini isteyen Koç'un bu kararının hukuka uygunluğu ve mobbing olup olmayacağı gündemin en çok konuşan konularından oldu. Yenisafak.com Ali Koç'un kararının hukuki boyutunu araştırdı.