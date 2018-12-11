Hayat Üç ton hamsi iki saatte tükendi
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Üç ton hamsi iki saatte tükendi

Rize'nin İyidere Belediyesince düzenlenen "11. Geleneksel Hamsi Beraberliği Şöleni"nde hazırlanan 3 ton hamsi, iki saatte tükendi. Hamsi ikramının ardından beş dalda hamsi yemeği yarışması düzenlendi. Katılımcılar arasında en hızlı hamsi yeme yarışması da yapıldı.

AA
1. Geleneksel Hamsi Beraberliği Şöleni
1. Geleneksel Hamsi Beraberliği Şöleni

İyidere Belediyesince düzenlenen "11. Geleneksel Hamsi Beraberliği Şöleni"nde, ızgaralarda pişirilen 3 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi.

Sahil Parkı'nda gerçekleştirilen festivale, Rize Valisi Kemal Çeber, İyidere Belediye Başkanı Ahmet Mete, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Çeber, şenlikte yaptığı konuşmada, hamsinin bölgenin önemli simgelerinden biri olduğunu söyledi.

Hamsilerin pişirildiği sırada çıkan rüzgar, zor anlar yaşanmasına neden oldu.

Izgaralar, binaların arka tarafında, rüzgardan etkilenmeyen alana taşındı.

Belediye görevlileri tarafından pişirilen 3 ton hamsi, şölene katılanlar tarafından iki saatte tüketildi.

Hamsi ikramının ardından beş dalda hamsi yemeği yarışması düzenlendi.

Katılımcılar arasında en hızlı hamsi yeme yarışması da yapıldı.

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