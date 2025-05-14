Uçak yolculuğunda bu kurallara uymayanlara para cezası geliyor

Ulaşım tercihleri arasında hızlı ve rahat olması nedeniyle tercih edilen hava yolu ulaşımda yeni bir dönem başlıyor.





Türk Hava Yolları (THY) , uçuş sırasında güvenlik kurallarına uyumu artırmak amacıyla hayata geçirilecek uygulamalar kapsamında bu hataları yapmak pahalıya patlayacak.





Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlanan “Yolcu Anonsları Genelgesi” uyarınca, uçaklarda kemer ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkan yolcular artık sadece uyarılmakla kalmayacak, aynı zamanda para cezası ödemek zorunda kalacak.





İkaz ışığına dikkat





Yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme hakkında, THY kabin ekiplerine konuyla ilgili detaylı bir bilgilendirme gönderdi.





Gönderilen bilgilendirmeye göre, uçak henüz park pozisyonuna tam olarak ulaşmadan ayağa kalkan, bagaj dolaplarını açan ya da yapılan anonslara rağmen yerinde kalmakta direnç gösteren yolcular artık “Kural Dışı Hareket Eden Yolcu” statüsünde değerlendirilecek.





Bu statüye giren kişilere, ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uygulanabilecek. Bu yaptırımın temel amacı, uçuş güvenliğini sağlamak ve iniş sırasında yaşanabilecek olası kazaların önüne geçmek.











