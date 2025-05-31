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Uçakta 'bomba' sohbeti: 3 gözaltı

Uçakta 'bomba' sohbeti: 3 gözaltı

10:1731/05/2025, Cumartesi
AA
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Ankara-Diyarbakır seferini yapacak uçakta, "bomba" sohbeti yapan 3 yolcu gözaltına alındı.

AJet'in Ankara-Diyarbakır seferini yapacak uçakta, "bomba" sohbeti yaptıkları için gözaltına alınan 3 yolcu, polis tarafından ifadeleri alındıktan sonra idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.


Alınan bilgiye göre, Ankara-Esenboğa Havalimanı'nda saat 08.00'de Diyarbakır seferini yapmaya hazırlanan uçakta kalkış öncesi 3 yolcunun, aralarındaki konuşmada "bomba" kelimesini kullandıkları duyuldu.


Durumun haber verilmesi üzerine pilot, güvenlik protokollerini devreye sokarak uçağa polis çağırdı.


3 yolcu gözaltına alındı

Uçaktan indirilerek terminale alınan 3 yolcu, polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis uçakta ve yolcu bagajlarında detaylı arama yaparken terminale alınan yolculara ikramda bulunuldu.


Aramaların tamamlanmasının ardından AJet'in VF6810 sefer sayılı Ankara-Diyarbakır uçuşu, gecikmeli gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 3 kişinin, ifadeleri alındıktan sonra idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.


Ayrıca AJet, şikayetçi olduğu bu kişileri bir yıl süreyle yasaklı yolcu listesine aldı.

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